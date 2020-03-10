武漢「解封」在即復工先行　內媒﹕東風本田獲批開工

中國國家主席習近平今日上午乘飛機抵達湖北省武漢市，考察武漢的疫情防控工作。與此同時，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部發布最新通告，決定開展湖北健康碼發放工作。其中規定，中、低風險地區持綠碼人員全省通行；高風險地區持綠碼人員，按照當地防控指揮部規定出行；持黃碼人員不予放行，持紅碼人員按疫情防控要求由當地收治、隔離。

這也意味着，作為新型冠狀病毒肺炎疫情最嚴重的湖北省，將開始陸續放開「封城」的舉措，逐步恢復正常的生產生活。

習近平3月10日赴新冠肺炎疫情中心武漢市考察。（微博@新華視點）

另據《中國經濟觀察報》10日下午報道，武漢經濟技術開發區新冠肺炎疫情防控指揮部發布了「關於同意東風本田有限公司及供應商復工的批覆」。該文件顯示，根據新冠肺炎疫情防控指揮部的意見，批准東風本田及其在區內供應分階段有序開工復產，落款時間為3月9日。

資料顯示，東風本田由東風汽車集團股份出資50%、本田技研工業（中國）投資出資10%、日本本田技研工業株式會社出資40%共同組建的整車生產經營企業。該公司總部廠址位於武漢市經濟技術開發區。

報道稱，神龍汽車、東風雷諾、東風有限（東風日產母公司）截至目前均還未收到相關復工通知，上汽通用則表示需要進一步了解確認。