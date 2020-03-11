特朗普再炮轟聯儲局　或將減税永久化

美國經濟面臨的重重風險讓美國政府倍感壓力，其經濟刺激必要性的立場正在發生轉變。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月10日在《Twitter》發帖文，指出聯儲局（Fed）在鮑威爾（Jerome Powell）的帶領下，加息太快，降息太慢。

特朗普聲稱，美聯儲是「可悲的，行動遲緩」，美聯儲應當降息至美國競爭對手國家的水平，那些國家的貨幣政策太寬鬆、它們具有匯率優勢。美聯儲需要成為領導者，而不是其一直在扮演的跟隨者。

事實上，為應對疫情爆發帶來的經濟衝擊，美聯儲在3月3日已緊急降息50個基點。

新冠肺炎疫情正在全球擴散。圖為，2月25日，在美國加州舊金山唐人街的一個市場裏，女工們戴着口罩。（Reuters）

早前，美聯社3月9日刊登題為《美國公共衛生和經濟動盪讓特朗普抓狂》的報道稱，由於冠狀病毒以及美國股市急劇下跌，特朗普在推特（Twitter）上發出猛烈抨擊，官員們也紛紛開始為政策辯護。

另據報道，知情人士稱，特朗普3月10日在與共和黨參議員的會議上提出了新冠病毒疫情經濟救助計劃的兩個選項，要麼在年底前免除工資税，要麼將2017年底通過的減税措施永久化。

彭博社報道，特朗普的聲明標誌着美國政府對經濟刺激必要性的立場發生轉變。美國財政部長史蒂文·姆努欽（Steven Mnuchin）上週曾排除下調薪資税的可能，稱疫情引發的金融動盪無法與十年前的金融危機相提並論。