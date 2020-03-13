拼多多躋身萬億俱樂部　市值再創新高至436億美元

由於良好的增長勢頭，拼多多超過百度躋身中國互聯網公司前五名。曾依靠下沉市場快速崛起的拼多多，疫情期間繼續在下沉市場佈局。

《21世紀經濟報道》報道，繼京東、唯品會之後，中國社交電商拼多多也交出了一份不錯的「成績單」。

3月11日，拼多多（NASDAQ：PDD）發佈的2019年第四季度財報顯示，2019年全年，該平台成交額（GMV）為人民幣10,066億元人民幣，較上一年的4,716億元按年增長113%；2019年全年，平台營收301.4億元，按年上漲130%。

拼多多的營收增長主要源自在線營銷技術服務的強勁增長。2019年，平台在線營銷技術服務收入為268.1億元，較上一年同期增長133%。這一增幅遠超同行業水準。

中國國家統計局數據顯示，2019年，中國網上商品零售額為106,324億元，按年增長16.5%。上述數據表明，在萬億規模的基礎上，拼多多的增速依舊近7倍於行業平均增速。

在最為核心的用戶數據上，拼多多的表現亮眼。財報顯示，2019年四季度，拼多多活躍用戶規模和用戶黏性繼續保持強勁增長。

拼多多是中國最近幾年新崛起的電商購物平台，大有直逼京東商城之勢。（Reuters）

截至2019年底，拼多多年活躍買家數達5.852億，單季度淨增4,890萬，較上一年同期淨增1.67億。2019年三季度及四季度，拼多多活躍買家數淨增1.02億，全網全域用戶的覆蓋率仍在提速增長。

2019年四季度，拼多多APP平均月活用戶數達4.815億，單季度淨增5,190萬，較上一年同期淨增2.09億。2019年三季度及四季度，拼多多月活躍用戶淨增1.16億。