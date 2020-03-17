尚乘數科收購互聯網保險科企PolicyPal　待新加坡金管局審批

尚乘集團旗下數字金融平台尚乘數科（AMTD Digital）宣布，將收購亞洲第一家使用保險監管沙盒的互聯網保險科技公司PolicyPal的控股股權，進一步深化在以新加坡為總部的東南亞的金融科技布局。今次收購尚待新加坡金融管理局等監管機構審批。

公司指，收購完成后，PolicyPal將成為尚乘數科的集團旗下成員公司，以其持有的新加坡金融管理局頒發的互聯網保險經紀牌照，並作為尚乘數科在東南亞互聯網保險科技領域進一步發展及擴張的保險領域運營平台，與尚乘數科旗下香港最大的企業保險經紀公司尚乘保險經紀（AMTD Risk Solution）「一體兩翼」，共同致力於推動亞洲創新保險科技的發展，推動普惠、綠色、科技、專業的互聯網保險服務與風險管理體驗。

尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅（中）與PolicyPal創始人、CEO Val Jihsuan Yap（右）、PolicyPal 首席科技官Wong Kai Chin。(尚乘集團網頁圖片)

尚乘集團董事長兼總裁、尚乘數科董事長蔡志堅表示，新加坡是東南亞金融科技發展的重要基地，尚乘看好PolicyPal在拓展東南亞保險科技領域的廣闊成長空間和巨大商業潛力。

尚乘數科是尚乘集團集團旗下的一體化數字金融服務平台，涵蓋數字金融牌照、智能數據分析、數字網絡生態、數字策略投資等四大板塊。尚乘數科旨在建立一個一站式、跨市場、綜合性的數字金融服務平台，服務亞洲消費者及中小企業，融合香港以及東南亞數字銀行、數字保險、數字資產交易所、數字支付及匯兌等牌照業務。