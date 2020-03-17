中國將出台多項重磅政策　對衝疫情衝擊

新冠肺炎疫情對中國經濟造成了一定衝擊，中國發改委稱中國經濟正在恢復正常，中國將出台重磅政策應對新冠肺炎疫情的衝擊。

《經濟參考報》報道，中國經濟正在恢復正常，主要從三個方面看出：一是3月以來發用電量明顯回升；中國工業企業復工率均已超過90%，部分省市接近100%；企業家信心也正在逐步回穩，二季度有望恢復正常。

新冠肺炎在中國爆發初期，多家機構預計中國經濟將遭受嚴重衝擊。圖為2月17日，空蕩蕩的北京地鐵內。（AP）

另外，中國發改委稱，後續中國還將適時推動出台一系列對衝政策，企業活力和市場潛力將進一步激發。

投資方面：堅持分類指導、分區分級施策，積極有序推動重大投資項目開復工，協調解決在用工、運輸、原材料等方面的困難和問題；下達中央預算內投資，加大對疫情重災區應急醫療救治設施、隔離設施等傳染病防治急需項目建設的支持力度；擴大地方政府專項債券規模，抓緊準備專項債券項目，支持有一定收益的基礎設施和公共服務項目建設；加大投資審批制度改革力度，加強投資項目在線審批服務，加快推進重大項目前期工作。

消費方面：進一步充實完善穩定和擴大居民消費的政策預案，其思路是：既要保障吃穿用行基本消費，重振文化旅遊和餐飲消費，把被凍結被抑制的消費釋放出來，穩住傳統消費和實物消費，又要培育升級新型消費，擴容提質服務消費，全面推廣健康消費，把疫情期間催生壯大的以網絡消費為代表的新消費潛力、動能釋放出來，使消費回補和擴大增量有機結合，不斷拓展消費新的增長點。

外資方面：抓好縮減外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資的範圍，加大標誌性的重大外資項目推進力度。