電能去年賺71.3億元　末期息維持2.03元

電能實業（0006）公布截至去年12月底止全年業績。股東應佔溢利為71.31億元，按年跌6.6%；派末期息2.03元，連同中期息77仙，全年派息2.8元。

公司指出，溢利下降與多種外幣匯率疲弱，以及來自英國及香港業務貢獻減少有關。期內來自英國業務溢利貢獻為34.89億元，按年跌13.7%，與匯率波動及UK Power Networks若干非現金收入不再入賬，影響英國業務對公司整體收入溢利貢獻。

香港業務方面，來自港燈電力投資（2638）溢利貢獻為7.77億元，按年跌23.6%，與新《管制計劃協議》於去年1月1日開始實施，准許利潤回報率下降有關。

澳洲業務溢利貢獻為14.45億元，與2018年的14.51億元相若。

淨現金水平仍穩健

電能主席霍建寧指出，受到環球貿易緊張局勢﹑政治動盪﹑自然災害及傳染病等迫在眉睫的威脅影響，市場普遍預期今年全球經濟不明朗趨勢持續。此外環球超低利率致使准許回報下調，加上監管機構的強硬立場，不可避免收入減少。

他又指出縱使地緣政治及經濟不明朗，公司淨現金水平穩健，流動資金充裕，足以支持進行大型策略性收購。公司策略乃確保基礎業務錄自然增長，同時藉收購擴大業務規模。同時聯同長江基建（1038），在完善規管的成熟市場中，積極物色財政狀況良好，並可確保提供長期回報的收購目標。