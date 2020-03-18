碧桂園服務全年多賺8成　「角色已昇華到客戶員工的守護神」

碧桂園服務公布全年業績，截至2019年12月底止，股東應佔溢利為16.7億元（人民幣，下同），按年增長80.9%。每股盈利62.73分，末期息每股派15.14分，按年多派78%。

期內收入按年增加1.06倍，至96.45億元。

集團稱，剔除「三供一業」業務分部因素後，期內收入增長為73.9%，至81.29億元；毛利增長73.3%至30.5億元；毛利率按年下跌6.1個百分點至31.6%。剔除「三供一業」業務分部因素後，毛利率按年下降1.8個百分點至約35.9%。剔除2018年因2017年所得稅回撥因素後，期內股東應佔利潤按年增長93.2%，至16.7億元。

截至2019年12月底，除「三供一業」業務外，集團合同管理面積約為6.84億平方米，收費管理面積為2.76億平方米。另外，「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均為8,490萬平方米。項目遍佈中國境內31個省、市及自治區的超過350個城市以及海外，管理共2,405項物業及向境內外約346萬戶業主及商戶提供物業管理服務。

公司稱，自疫情爆發以來，物業服務公司主動肩負起社會責任，與各界一同奮戰在抗疫最前線，「其角色已從生活服務提供者昇華到客戶、員工的守護神、社會運作的穩定器」。

疫情影響方面，集團於業績報告上稱，疫情短期對物業公司日常運作有一定影響，但長期來說對公司、對行業都是一個機遇。集團認為有五大方向，包括物管服務行業被社會、政府所重視，曝光度、存在感較以往有明顯提升；優質物業服務更能讓業主得到直觀體會，增強業主對於物業公司的信任和訴求，對於後續物業費的收繳率有一定的正面影響；利於建立良好的服務口碑和品牌；對行業的未來發展方向的影響，會體現在進一步運用技術替代人工；以及各級政府在陸續出台適用於物業管理公司的利好政策，舒緩疫情帶來的短期不利影響。