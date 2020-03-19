美元指數於2020年3月中旬大幅上漲4.77%，18日更是走出破百行情。而就在3月17日，美聯儲（Fed）的商業票據融資便利（CPFF）也在次貸危機之後再一次回到大家的視野當中，美元流動性似乎成為了目前影響資產價格走勢的核心因素，而匯率也理所當然成為了當下的主戰場。

中信證券3月19日發佈報告指出，第一，美元指數破百，為什麼美股暴跌，而美元走強？3月中旬美元指數大幅走強，美元指數走強的直接原因在於美元流動性的緊張，長期視角下歐元表現不佳也是美元走強的背景。美元流動性的緊張也意味着當前美國金融市場危機由情緒危機的第一階段邁向了流動性危機的第二階段。

第二，為何在美聯儲提供政策支持的背景下美元仍舊面臨流動性緊張？其背後的原因或在於一方面本次美聯儲提供的流動性支持相較次貸危機時期仍有不足，另一方面銀行在持有大量超額準備金的情況下放款仍舊較為謹慎。在美元流動性收緊的背景下應重點關注槓桿風險，槓桿風險帶來的連鎖反應或將形成美元市場流動性的黑洞，帶來「衰退性的強勢美元」。

第三，如何看待目前人民幣的貶值風險？對於人民幣走勢的影響方面，美元走勢無疑對於人民幣匯率有着重要的影響，美元流動性緊張的背景下，人民幣匯率面臨貶值壓力。從北向資金的流向方面，近日北向資金的連續淨流出也使人民幣匯率承壓，而北向資金淨流出的原因或在於美元流動性緊張導致境外投資者自身風控體系下的資產減持。對於後續人民幣匯率走勢而言，中信證券認為，短期影響人民幣匯率的核心因素是美元走勢，而美元不斷升值趨勢的緩解需要美元流動性壓力的釋放，美聯儲需要推出更多的流動性支持政策。

人民幣兑美元已三連跌。（Reuters）

第四，匯率是否對中國貨幣政策形成約束？報告認為，從匯率對於中國貨幣政策的影響來看，美元流動性緊張帶來的人民幣被動貶值對於中國貨幣政策寬鬆有所掣肘，這也許是周一MLF利率未降的一個重要原因。但在海外寬鬆和中國穩增長降成本目標下，隨着美元流動性緊張問題有所減輕，中國貨幣寬鬆仍會延續。

第五，市場影響，匯率是關鍵。該報告指出，近期美元流動性快速收緊，美元指數大幅走強，美國金融市場危機由情緒危機的第一階段走向了流動性危機的第二階段。在美聯儲連續兩次緊急降息加上重啟QE的背景之下，中信證券認為，美元仍舊面臨流動性緊張的原因或在於一方面當前美聯儲提供的流動性支持較次貸危機時期仍有不足，另一方面銀行在持有大量超額準備金的情況下放款仍舊較為謹慎。美元流動性緊張帶來的人民幣被動貶值對於中國貨幣政策寬鬆也有所掣肘，雖然貶值對於出口企業有利，但貨幣政策需要在經常項目和資本項目之間進行抉擇。

報告稱，對於資產價格來說，全球進入危機第二階段，各種資產的波動率都會加大，考慮到匯率成為本階段的核心矛盾，對於風險資產仍需保持謹慎，對於無風險資產，由於降息預期落空短期進入盤整，但中期來看基本面對利率的推動作用更大，隨着中國一季度GDP數據出爐，以及通脹的快速回落，實際利率明顯上升與經濟的下行出現矛盾，所以利率下降仍然有空間，調整就是機會，目前的利率水平對標基本面來看還是偏高了。