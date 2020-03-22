IMF：中國經濟初顯正常化迹象　但仍面臨嚴峻風險

國際貨幣基金組織(IMF)官員於一篇關於新冠疫情經濟影響的文章中表示，在經歷疫情造成的全面衝擊後，中國經濟開始顯示出一些正常化迹象，但仍面臨嚴峻風險。

路透網報道，該IMF官員稱，大多數較大型中國企業已經復工復產，許多當地員工也已重返工作崗位，但隨着國內和國際旅行的恢復，確診病例數或將再次攀升。

正值經濟恢復運轉之際，其他國家的疫情和金融市場的波動也可能讓消費者和企業對中國商品保持警惕，官員表示。

中國開始復工復產。圖為3月14日，市民戴着口罩走在海口上邦百匯城購物中心。 （新華社）

目前全球累計確診新冠病毒感染病例25萬例，病亡病例超過1萬例。此次疫情給全球經濟造成了嚴重破壞。IMF表示，中國第一季經濟增長將顯着放緩，全年增長也將大受影響。

IMF文章稱，「疫情起初導致一系列經濟活動突然暫停，隨後影響迅速蔓延至整個經濟，並演變為一場同時干擾供需兩側的全面衝擊。」文中強調指出1月和2月中國的工業生產和零售數據均非常疲弱。不過IMF表示，到目前為止中國的響應表明，正確的政策在抗擊疫情和緩解其帶來的影響方面產生了截然不同的結果，儘管需要做出艱難的經濟權衡。

在疫情形勢最為嚴峻之時，中國在國家和地方層面實施了嚴格的行動限制，給湖北省帶來了巨大打擊，但減緩了疫情在全國擴散，文章稱。