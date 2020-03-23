恒地去年基礎盈利減26%至146億元　派末期息1.3元　無提送紅股

恒基地產（0012）公布全年業績，期內盈利為169.94億元，按年減少45%，若撇除物業重估及發展中投資物業之公允值變動，基礎盈利為146.4億元，按年減少26%；派末期息1.3元。

過往多年恒地均有向股東派送紅股，去年為每十股送一股，今年卻並無此安排。

集團解釋，盈利減少主要由於物業銷售之應佔稅前盈利減少12%，稅前租金收入增加1%，以及從出售投資物業稅前基礎盈利減少73%，即出售尖沙咀天文臺道8號的一半權益，僅獲利13.05億元。

期內香港住宅物業銷售總額達89.68億元，集團亦以47.05億元向獨立第三方出讓一間新界和生圍地權益，連同售出其他商業物業及車位，本年度香港總銷售收入達155.79億元，按年升41%；內地物業銷售額則為82.86億元。

收租物業方面，香港應佔租金總收入按年升2%至73.14億元，主要出租物業出租率為97%，內地應佔租金總收入按年則升1%至18.49億元。

去年底共3900伙住宅單位可供出售

截至去年12月底，恒地在港有約3,900個住宅單位及25萬平方呎辦公及工業樓面面積於2020年可供銷售，集團在港已出售但未入賬的物業銷售金額累達175.51億元。

集團表示，香港經濟前景仍然面對多項不利因素，當中包括本地社會運動尚未完全平息、新型冠狀病毒疫情持續，飲食、零售、物流、酒店及旅遊業等深受打擊，集團在港物業的租金及價值受壓，在此艱難時刻，集團為生意受困之租戶提供租金寬減，並預期今年集團內各項業務之經營環境極具挑戰，將密切關注事態發展，評估風險，並適時推出應變措施。

另外，旗下恒基兆業發展（0097）今日亦公布全年業績，股東應佔盈利為6,200萬元，按年下跌36%；收入為17.07億元，按年上升14%；每股盈利為2仙，派中期股息1仙。