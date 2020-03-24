美股史詩般暴瀉　淡友們大賺數千億美元

近一個月，美股持續暴跌，讓做空美國股市的投資者們狠狠賺了一筆，目前美股淡倉依然淨增加，這意味着看跌情緒並沒有好轉。

據《中國基金報》3月24日報道，標普500指數從2月19日的高點3393點到3月19日的2319點，下跌了31%。美國金融技術和分析公司S3 Partners最新數據顯示，美國淡倉在這一個月的賬面利潤為3,436.7億美元。做空股票的市值從2月19日的9,587.7億美元降至3月19日6,560.8億美元，其中淡倉股票市值縮水3,436.7億美元，淡倉頭寸淨增加409.8億美元。活躍的做空行為覆蓋80%的行業，這意味着市場情緒仍然消極。

在大跌之下，甚至股神巴菲特（Warren Buffett）的公司也被做空。S3 Partners此前的數據顯示，在2月24日至3月3日期間，巴郡名列美股市場上沽空量最大的股票名單中。自從2月9日高點到3月20日低點，巴郡股價跌去了27%。

美聯儲無限量QE也未能阻止美股繼續下跌。（新華社）

業界建議小限制沽空

面對股市持續下跌和大量做空，華爾街的幾位大老呼籲美國政府限制沽空，恢復一項被稱為「提價規則」的舊有證券法規。這條規則大致的意思是，某隻股票只有當面臨最新賣價高於上一次的成交價時，才能被沽空，這個機制能夠阻止沽空投資者繼續殺跌，從而阻止股價跌勢。

新加坡某對沖基金資本創始合夥人向媒體透露， 2019年12月底到2020年初，新加坡和香港兩地都報出了新冠疑似病例，當時他們就預測疫情可能是2020年的第一隻黑天鵝。而那時美股投資者們都還在狂歡的氛圍中。於是該對衝基金在1月底增加了對美國航空公司和酒店的淡倉押注，做空與旅遊出行相關的股票，以及沒有高成長性的汽車股，並做空標普500指數，押注新冠肺炎疫情會惡化。

在他們當時看來，如果疫情大範圍爆發，全球供應鏈將受到很大沖擊。在3月份到來之際，他們終於等到了回報，隨着全球市場下挫，2020年的前兩個月他們的基金回報率飆升了77%，而同期亞洲對衝基金平均收益下滑了0.6%。

高盛股票策略師在給客戶的報告中寫道，預計標普500指數成分股公司2020年的全年每股收益為110美元，較2019年下跌33%。另外，第二季度結束後，標普500指數成分股公司總計將錄得每股淨虧損10美元。在行業方面，預計能源、非必需消費品（如郵輪、酒店、餐飲）以及工業（如航空）將大幅受到重創。另一方面，大量囤積將部分影響必需消費品公司的每股收益。

高盛策略師並預計，短期內，標普500指數將進一步跌至2000點的低點。股市是商業趨勢的先行指標，企業活動持續惡化，目前還沒有觸底的迹象。