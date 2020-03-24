中國多地房地產政策風向突變

2020年2月份以來，中國多地先後發佈不同程度的房產調控新政，主要包括降低首期比例、減輕房企壓力、延緩公積金月供等手段。

《財聯社》報道，3月23日，中國吉林省長春市住房保障和房屋管理局發佈《關於有效應對疫情 支持房地產開發企業共克時艱的政策措施》（簡稱「措施」），降低商品房預售申請條件，放寬預售資金監管。

2月21日，河南省駐馬店市發佈出台17項穩樓市政策，包括公積金購房降低首期比例（由30%下調為20%）、給予購房補貼、刺激棚改等措施。該政策引發了市場的廣泛關注。

但不久後上述文件被撤下，2月28日，河南省人民政府約談了駐馬店市人民政府，重申「房住不炒」。

中國房地產市場是否還能繼續堅持「房住不炒」，圖為這是2017年3月18日拍攝的江蘇無錫一商品房小區。（新華社）

廣州駐馬店先後調整措施

3月3日，廣州市政府網站發佈《廣州市人民政府關於印發廣州市堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰努力實現全年經濟社會發展目標任務若干措施的通知》，提出48條舉措。其中，在房地產領域，商服類項目（公寓、商鋪、寫字樓）不再限定最小分割單元，不再限定銷售對象，已確權登記的不再限定轉讓對象。

這意味着，廣州公寓限購政策比3年前更為寬鬆，廣州成為一線城市中第一個全面放開商辦項目限售的城市。這引發了市場的高度關注。

但上述文件在3月3日晚間被刪除。3月4日22點18分上述文件被重新掛回官網，但有關放鬆公寓限購的內容不再提及。

除了駐馬店和廣州的調控政策出現「一日遊」而引發輿論高度關注外，還有多個城市已經不同程度地放鬆了調控政策。

據統計，2020年2月期間，還有江蘇無錫、陝西西安、廣西南寧、江西撫州等城市均都發布了相關房地產救市、穩市的政策。

最新的消息是，作為一線城市的深圳，也推出重磅舉措來給房企減壓。

3月11日，深圳市住房和建設局發佈《關於應對新冠肺炎疫情支持房地產企業加快復工復產的若干措施》（以下簡稱《若干措施》）。《若干措施》提出緩解企業短期資金壓力：具備房地產開發一級資質的企業，在保證工程質量、工程進度、建築工程款等項目相關費用按期足額支付前提下，可向監管銀行申請解凍不超過預售資金總額的20%。