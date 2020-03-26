【港視配股】王維基稱不懂財技　有投行想長線投資公司

香港電視（1137）上月成功配股，籌資4.5億元，被質疑趁高價配股「玩財技」。副主席王維基在業績會回應，「大家都知我唔識財技呢樣嘢、個人理財投資都好差」，只因當時有投資銀行和投資者想長線投資在HKTVmall，才作出先舊後新的配股方案。

他指，集資所得將投資各方面基建，「我哋唔憂無生意，最憂慮無足夠基建迎接生意」，希望投資在機器上，使執貨成本降低。

料交易額不會因疫情曇花一現

王維基指，今年初港視公布2020年商品交易額目標為34億元，由於首季生意大增，料首季交易額至少達12億元，故「全年一定唔止34億元」，故將目標向上修訂，但由於當中太多變數，如本港政治及經濟環境，若疫情持續擴散，令市民個人收入受到影響，網購生意亦會受影響，故未可估算實際目標金額。

他又相信，交易額增長不會因疫情而曇花一現，因網購在疫情前已不斷增長，市民消費模式正在改變，預期疫情會令網購動力在未來2至3個月持續。

他又指，今年目標是將配送成本佔已完成訂單總商品交易額的百分比（Fullfillment cost per order）降至13.5%（上季13.9%），相信若日均訂單量在2.5萬張以上，公司EBITDA能夠扭虧。

王維基指，交易額增長不會因疫情而曇花一現。（資料圖片）

大數據助商戶有效投放廣告

王維基說，網購這門生意的最大未來是大數據，「全香港只有我們有咁多客戶消費模式的資料」，公司一直與Google等伙伴合作，相信大數據可幫助港視逾3,000商戶有效投效數碼廣告。

另外，針對現時零售情況，他指港視邀請了一些商場的知名商戶參與公司平台，短短兩星期已有約50家品牌，確定在5月舉行的感謝祭開設網上商店，未來會繼續鼓勵更多商家做網上業務。

他又指，港視成立5年，由於不同商戶參與計劃的時間不同，佣金收費亦有差異，但今年起將劃一收費，令所有商戶公平競爭。