金管局︰全球延續低利率環境　對銀行淨息差構成壓力

金管局公布《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指，鑑於銀行體系的總結餘處於穩定水平及存款大致保持平穩，銀行業的流動性狀況維持穩健。

展望未來，報告認為，香港銀行業仍將繼續面臨多項下行風險，包括來自於冠狀病毒擴散狀況、未來中美貿易關係、地緣政治的緊張局勢以及本地社會事件等的不明朗因素。鑑於企業槓桿水平及個人債務負擔持續上升，銀行應審慎評估其貸款組合的資產質素在這些風險因素可能加劇的情況下所受到的影響。

另外，報告又指，多項外圍及本地環境的下行風險因素將繼續令銀行的盈利前景蒙上陰影。相關因素包括來自冠狀病毒擴散狀況、未來中美貿易關係走向以及地緣政治緊張局勢的加劇等的不確定性。這些風險因素的加劇或會打擊已經疲弱的全球經濟增長動力，並減少對銀行信貸的需求。鑑於主要央行廣泛採取寬鬆的貨幣政策，全球的低利率環境有可能延續，這或對銀行未來的淨息差構成壓力。

去年下半年 零售銀行稅前經營溢利微跌

營運數字方面，2019年下半年，零售銀行整體稅前經營溢利較2018年同期輕微下跌1.5%。相應地，資產回報率在2019年下半年微跌至1.13%，較2018年同期的1.23%為低。雖然零售銀行的淨息差由2018年下半年的1.67%略為收窄至2019年同期的1.63%，但零售銀行的淨利息收入在回顧期內繼續錄得溫和增長。然而，零售銀行的貸款減值撥備和營運開支均有所增加，導致盈利出現輕微下降。

以半年計，貸款增長（以所有認可機構的貸款及墊款總額變動衡量）在2019年上半年溫和增長4.2%，其後在下半年放緩至2.4%。貸款增長減慢的原因是本地貸款（包括在香港境內使用的貸款及貿易融資）及在香港境外使用的貸款額的增長於本回顧期內均呈現放緩趨勢所致。