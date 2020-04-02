【新冠肺炎】武漢首2個月工業投資瀉83%　進出口降12.8%

受疫情衝擊，中國湖北省武漢市的消費、投資和進出口等指標全部負增長。其中投資尤其是工業投資受衝擊最大，2020年1月至2月降幅達83.2%，而2019年同期工業投資則是快速增長了14.7%。

中國媒體《21世紀經濟報道》報道，中國武漢市統計局於周一（30日）發佈2020年1月至2月國民經濟主要指標，這些數據是進入2020年以來、同時也是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情暴發以來，武漢市首個進度統計數據。

4月8日，武漢將解除封城措施，這座受疫情影響最重的中國城市將慢慢復甦。圖為，3月29日，在湖北襄陽劉集機場，旅客辦理乘機手續。（新華社）

數據顯示，2020年1月至2月，武漢一般公共預算總收入為538.55億元（人民幣‧下同），下降31.8%；規模以上工業增加值下降32.6%；社會消費品零售總額為738.69億元，只有2019年同期六成規模，降幅達42.1%。

相對而言，武漢的進出口受影響較小。2020年1月至2月，武漢實現進出口總額274.3億元，下降12.8%，是主要經濟指標中降幅最小的。其中，出口總額128.5億元，下降28.8%。

2020年1月至2月，武漢固定資產投資額大幅下降72.9%，其中工業投資更是驟降83.2%。2019年同期，武漢固定投資增速是10%，明顯快於全中國速度。