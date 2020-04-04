中國商務部：疫情境外擴散對在華外資造成四大負面影響

中國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情得到有效控制，大部分在華外資已全面復工，但是境外疫情的擴散對復工企業產生了一定的不利影響。

中國商務部於周五（3日）舉行的網上專題發佈會上，商務部外資司司長宗長青表示，外資企業復工復產進程加快，外商在華投資預期趨穩，投資信心正在加快恢復。

中國商務部外資司司長宗長青表示，據外貿外資協調機制監測，截至3月30日，8,756家重點外資企業中，66.9%的企業產能恢復率超過70%，只有14.5%的企業產能恢復率不足50%。從行業看，製造業外資企業復工復產較快，超過7成產能恢復率達到70%以上；約6成的服務業外資企業營業額達到平時的70%以上。

受疫情擴散影響，復工的中國企業短期難以扭轉經濟頹勢。（新華社）

目前，中國疫情防控形勢持續向好，經濟社會秩序加快恢復，但疫情在境外呈加速擴散蔓延態勢，對中國吸引外資以及外資企業復工復產造成了新的負面影響。

一是企業用人難點從本地轉為外籍，中國國內人員返崗進度加快，但外籍高管、技術人員離境來華受到更多限制。

二是物流堵點從中國國內變成國際，歐美多地港口關閉、航線停飛，空中運力縮減了一半、費用大幅上漲。

三是供應鏈斷點從中國國內移至境外，國內產業鏈、供應鏈加快修復，但歐美日韓多處工廠停擺，外資企業所需部分高技術中間件、新材料面臨斷供。

四是出口訂單痛點從產能不足變為外需萎縮，境內企業產能逐步恢復，但境外需求下降，訂單取消或延遲，對企業經營發展造成了新的衝擊。