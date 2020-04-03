【滙控失息】籲小股東不要信滙控遷冊　梁振英：五年來的第二次了

滙控（0005）宣布暫停派息後引起市場不滿，不少人都發聲撐小股東。前行政長官、全國政協副主席梁振英，在Facebook發文批評滙控在涉及中國與香港的問題上的取態；至於有傳高層建議滙控回遷香港，他呼籲大家不要信，「這是五年來的第二次了」。

他指自己不是滙控的股東、不是客戶，也不是滙控競爭對手的非執行董事，但「要為小股東、為香港說句公道話。」他指世界上大大小小國家的最大銀行都是本國銀行，不僅是商業考慮，更是金融及國家安全的考慮，回歸後的香港可能是全世界唯一的例外。

他指自港英年代開始，滙控、渣打兩大銀行的管理層都是英國人，而港英政府的財務往來，一直都向滙控全面傾斜，兩大「英資」銀行是指定的發鈔銀行，「凡此種種都是路人皆見的事實。」

梁振英批評滙控，稱「政府一直對滙控寬宏大量。」（資料圖片）

指中國及特區一直對滙控寬宏大量

內地改革開放之後，滙控挾著在香港的聲勢，銳意發展內地業務，但又在香港回歸前五年遷冊英國。梁振英指，中國及特區政府一直對滙控寬宏大量，如今滙控利潤主要來自香港和中國，其次是亞洲其他市場，「至於歐美市場，確實是乏善足陳。為什麼一家英國人把持的銀行在香港雄霸市場，反而在西方國家卻敗戰連年？不值得股東反思、不值得董事會反省嗎？」

「不要信滙控回遷香港」

他認為，中國人在滙控眼裏，「只有客戶，只有市場，沒有中國政府，沒有香港特區政府，也沒有值得栽培成為全球性管理人才的中國人員」，直言滙控董事會至今沒有香港滙控的高管「這一切都是應份的，是英治時期遺留下來的『奉旨』。」

滙控應該在英國註冊或者在香港註冊？單憑這次滙豐聽命於英國政府取消派息就可以看得清楚。宣布取消派息之後又有人吹風說有董事和高層建議滙控回遷香港，大家不要信，這是五年來的第二次了。

梁振英認為滙控在當宗事件中，取態都有問題。（資料圖片）

滙控大賺中國人的錢，但在「孟晚舟事件」、「星火同盟」和「612 基金」借用他人在匯豐的戶口等問題上取態如何，「大家也是寒天飲冰水，點滴到心頭。」梁振英認為，滙豐在中國，包括在香港的業務沒有不可被取代的地方，沒有必要繼續成為世界上唯一由在外國註冊的外資銀行，主導本地銀行業的金融中心。