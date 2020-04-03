【滙控失息】小股東組聯盟維權逾千人響應　滙豐對取消派息感抱歉

滙控（0005）應英倫銀行透過審慎監管局發出的書面要求，取消派發2019年第4次股息每股0.21美元，且表明今年內不會派息。香港有股東不滿，擬進行維權行動，並有資產管理公司成立「滙豐小股東權益大聯盟」，計劃募集合共持有滙控已發行股本的5%已發行股份的小股東，要求召開特別股東大會維權，包括要求至少保留以股代息等安排，亦考慮入稟法院控告滙控違反承諾。

Facebook已出現「滙豐小股東權益大聯盟」專頁，迄今已有逾1,000人加入關注。不少網民留言抨擊不派息的做法，網民Johnny Leung發貼稱自己將少收10萬元股息，網民Kate Ho稱：「將50%投資比例擺落哩隻10年愛股，一直穩定收息，現在只剩低可惜。」

聯盟代表：有響應股東持股值1億元

聯盟代表之一、順裕資產管理市場發展部經理葉子晴表示，聯盟計劃召集持有5%投票權的股東，即10.34億股，以召開股東大會。他表示，目前聯盟Facebook專頁上，有逾1,000名實名股東登記，涉及股數3,000萬股，當中最大的一名股東持值超過1億港元的滙控股份。

葉子晴指，滙控已經除淨，既然不派現金股息，亦應安排向股東派股，而滙控高層的薪酬亦應要有變動，以反映共渡時艱，「我哋認為至少要停發董事袍金」。入稟方面，葉表示現仍與團隊商討法律細節。

滙豐：對股東受影響深感抱歉

滙豐發言人回應查詢時表示，針對今次取消派息對股東造成的影響，滙豐深感抱歉，又指取消派發2019年第四次股息是基於英國審慎監管局的要求，其他英國銀行亦接獲類似要求。發言人又指，明白過往一直保持強勁派息，滙豐股東對股息收入有期望，當滙豐更充分了解疫情對經濟的影響後，會重新檢討2020年的普通股股息政策和支付安排。