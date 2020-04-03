中國商務部：海外疫情對吸引外資造成新的影響　政策優惠對衝

中國商務部3日表示，目前疫情防控形勢持續向好，經濟社會秩序加快恢復，但疫情在境外呈加速擴散蔓延態勢，對中國吸引外資造成了新的負面影響。

《路透》報道，中國商務部表示，將通過落實税收等政策優惠對衝疫情影響，引導外資更多投向先進製造業、新興產業、高新技術、節能環保等領域。

商務部外資司司長宗長青在穩外資專題發佈會上表示，外資企業用人難點從本地轉為外籍，中國國內人員返崗進度加快，但外籍高管、技術人員離境來華受到更多限制；物流堵點從中國國內變成國際，歐美多地港口關閉、航線停飛，空中運力縮減了一半、費用大幅上漲；供應鏈斷點從中國國內移至境外。

受海外疫情的衝擊，讓全球供應鏈多處出現停擺。（Reuters）

「境內企業產能逐步恢復，但境外需求下降，訂單取消或延遲，對企業經營發展造成了新的衝擊。」他稱，中國國內產業鏈、供應鏈加快修復，但歐美日韓多處工廠停擺，外資企業所需部分高技術中間件、新材料面臨斷供。

宗長青強調，針對疫情蔓延對全球投資貿易活動的不利影響，加大穩外資政策落實力度，保護外商合法權益，把中國國內的投資環境打造得更好；同時提出要加強多雙邊投資促進機制建設，統籌做好疫情防控和經貿往來國際協調與合作，不斷推動投資自由化便利化，為中國穩外資營造良好的國際環境。

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