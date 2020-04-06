【新冠肺炎】美國多州宣布封鎖措施　穆迪﹕經濟生產力閒置29%

據穆迪分析，在新冠病毒大流行期間，至少四分之一的美國經濟突然陷入停頓，與大量企業關閉前的3月份第一週相比，美國日經濟產出下降了約29%。

《華爾街日報》4月6日報道，空前的商業停擺使得從曼哈頓到科羅拉多州吉爾平縣的商店陷入一片黑暗。

經濟分析機構穆迪分析（Moody's Analytics）研究了美國經濟過去三周的停擺程度，並告知人們哪些州和地區受到的衝擊最嚴重。

數百萬非必要企業已歇業

據穆迪稱，41個州已下令至少關閉部分企業，以減少病毒傳播。受此影響，餐館、大學、健身房、電影院、公園、精品店和數百萬其他非必要企業均已關門歇業。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi認為，日產出下降29%的局面不會持續超過一個季度，否則第二季GDP折合成年率將下降約75%。Zandi認為，許多縣將在2020年夏季前解除封鎖，並預計第二季度GDP折合成年率將下降30%。

經濟學家們表示，雖然經濟衝擊的嚴重程度在未來幾年都不會完全顯現出來，但州政府強制實施的關閉措施所造成的商業活動突然中斷規模已達到歷史之最。

據穆迪提供的數據顯示，全美80%的縣實施了封鎖令，而這些地區的經濟產出在美國國內總產出中佔比近96%。

新冠肺炎疫情的蔓延令美國二季度經濟產出大幅下滑。（Reuters）

大多數經濟學家預測，隨着各州解除封鎖且感染病例數下降，經濟產出將在夏季或秋季回升。

美國商務部的數據顯示，在1929年至1933年大蕭條期間，美國年度經濟產出下降了26%；在2007年末至2009年年中的上一次經濟衰退期間，季度經濟產出下降了近4%。

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