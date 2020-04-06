推創業快綫初創培育計劃　貿發局梁國浩教初創企業「化危為機」

財經快訊
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新冠肺炎疫情影響下，不少企業需要臨時變陣，變為在家工作，生產效率大受影響。香港貿發局助理總裁梁國浩認為，疫情導致不少活動延遲或改期，企業亦要使用網上視像會議開會，但所謂「有危有機、變則通」，若初創企業能看準市場變化，推出產品及服務來打破社交隔離的障礙，切合市場需要，便能「化危為機」。

梁國浩表示疫情加速了企業數碼化轉型，本港有八至九成初創企業均是把科技應用至產品和服務、或者是改良產品，現時應把握機會，做好研發工作、加強市場認知、以及接觸海外合作公司及潛在投資者。而貿發局的初創培育計劃「創業快綫」，便可讓初創企業建立人脈、增加曝光和開拓市場。

凡成立5年內、集資額低於1000萬美元、核心業務設於香港的初創企業，便可報名參加「創業快綫」，截止報名日期為2020年5月8日。（貿發局提供圖片）

入選企業可免費參與一系列活動

「創業快綫」為貿發局連續第三年舉辦的初創企業培育計劃，專為產品或服務面向大衆市場、並有意進軍國際市場的本地初創企業而設。評審將會先根據報名資料甄選50間入圍初創企業，再經個別面試篩選出進入決選的20間初創企業。

入選的初創企業可免費參與一系列活動，包括：本地和海外貿易展覽和推廣活動、商貿考察團、與潛在合作夥伴及投資者洽商的商貿配對環節等，梁國浩希望透過計劃，可讓初創企業好好裝備自己和認識市場。

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