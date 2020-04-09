【UNIQLO母企】迅銷半年少賺逾一成　降全年度業績預測

Uniqlo母公司迅銷集團（6288）公布截至今年2月底止半年業績，期內純利得 1,004億日圓，按年下跌11.9%，全年度派息預測將有所變化，全年派息480日圓，中期及末期息均為240日圓。同時，公司因應新型冠狀病毒疫情, 下調全年度業績預測。

期內綜合收益總額按年跌4.7%至12,085億日圓，經營溢利總額跌20.9%至1,367 億日圓。集團解釋，除了GU外，各事業分部表現皆不若預期，主要受到新冠肺炎影響，造成海外UNIQLO收益及溢利大幅下降所致。

海外UNIQLO經營溢利跌39.8%

海外UNIQLO業務收益跌6.7%至5,412億日圓，經營溢利跌39.8%至532億日圓，南韓及大中華地區區（中國大陸、香港及台灣）受到疫情等因素影響，造成收益及溢利大幅下降，東南亞、南亞及大洋洲地區，以及歐洲地區則錄得收益及溢利雙位數增長。

日本UNIQLO期內收益跌5.7%至4,635億日圓，升5.7%至716億日圓，冬裝主打商品受暖冬影響銷情不佳，使同店銷售淨額（包括網路商店）同比下降4.6%；春季開端雖銷售表現強勁，但自2月下旬以來受疫情影響，收益較上年度同期顯著下跌。3月份單月同店銷售淨額同比下降27.8%。

GU業務在期內收益升12.9%至1,322億日圓，溢利升12%至158億日圓；全球品牌業務收益跌9.8%至701億日圓，經營溢利跌76.3%為7億日圓。

下調全年度純利預測

由於疫情蔓延造成旗下多數地區門店暫停營業，集團決定下調全年度綜合業績預測。預計全年度的綜合收益總額為20,900 億日圓，按年下跌8.8%，綜合經營溢利總額將為1,450 億日圓，下降 43.7%，純利為1,000億日圓，按年跌38.5%。