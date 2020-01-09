【UNIQLO母企】迅銷首財季少賺3.5%　南韓及香港業務均虧損

迅銷（6288）公布截至去年11月底現財年首季業績，母公司擁有人應佔溢利為709億圓（日圓，下同），按年跌3.5%。

公司指出受到首季及去年12月業績表現不如預期，並考慮南韓及香港目前情況，決定向下修訂現財年綜合業績預測。預料截至今年8月底止的財政年度，全年收益為2.34億圓，按年升2.2%，溢利總額為2,450億圓，按年跌4.9%，母公司擁有人應佔溢利為1,650億圓，按年升1.5%。不過預料派息不變，全年派息500圓，中期及末期息均為250圓。

回顧季內迅銷綜合收益為6,234億圓，按年跌3.3%，綜合溢利為916億圓，按年跌12.4%，稅前溢利為1,020億圓，跌8.2%。

降全年溢利預測至1650億圓

公司指出，海外UNIQLO業務收益為2,807億元，按年跌3.6%，經營溢利為378億元，按年跌28%。受到南韓從去年7月抵制日貨運動影響，對致同店銷售淨額下跌，錄得經營虧損。香港業務表現低於預期，錄得些微經營虧損。除去兩地後，海外UNIQLO業績持續增長，收益及溢利均錄增長。

日本UNIQLO期內收益為2,330億圓，按年跌5.3%，經營溢利為385億圓，按年升1.6%。由於氣溫攀升對致禦寒衣物需求減弱等因素影響，包括網絡商店的同店銷售淨額按年跌4.1%。

GU業務在期內收益為729億圓，按年升11.4%，經營溢利為123億圓，按年增44.4%；全球品牌業務收益為361億圓，按年跌11.4%，經營溢利為18億圓，跌31.5%。