宏利投管指亞洲高收益企債孳息率達11%　或有吸引回報

宏利投資管理表示，近期環球金融市場波動，流動性主導市場下，亞洲債市出現錯位，促使區內信貸息差擴闊，而亞洲貨幣貶值至低於正常水平，認為從歷史水平來看，亞洲信貸的估值日益具有吸引力，亞洲投資級別美元企業債券信貸息差顯得吸引。

截至上月31日，追蹤亞洲投資級別信貸息差的摩根大通亞洲信貸投資級別企業債券指數，擴闊至303基點，為2011至2012年歐債危機以來首次出現這個水平。值得注意的是，在環球市場波動性增加期間，外國投資者大舉沽售亞洲投資級別債券，故相信東南亞個別國有企業的投資級別債券相對具有吸引力，投資者亦忽略政府的支持有助減輕疫情引發的經濟放緩。

宏利指，亞洲高收益企業債券（以摩根大通亞洲信貸非投資級別企業債券指數代表）目前的到期孳息率約為10%至11%，是自2011年以來最高的水平，認為有可能從亞洲高收益企業債券取得吸引回報。

印尼盾匯價出現錯位

宏利又指，疫情衝擊令亞洲貨幣市場出現錯位，以印尼為例，目前印尼盾兌美元接近16,000水平，接近1997年亞洲金融危機時的水平。然而，印尼經濟的基本因素逐步改善，包括三家國際信貸評級機構都把印尼的信貸評級由1997年的非投資級別水平，逐步提升至現時的投資級別水平；印尼政局穩定，外匯儲備由1997年的180億美元增加至截至2020年2月的1,300億美元。

以當前估值計，印尼盾匯價出現錯位，加上孳息率吸引（印尼十年期政府債券孳息率約為8%，是亞洲投資級別政府債券市場中最高），使印尼債券的總回報相當吸引。

宏利相信未來一旦市況回穩，美國國庫債券孳息率急跌（相比之下亞洲債券具有孳息率溢價，而且目前溢價更高），料將為亞洲美元和本幣債券帶來廣泛支持。中期而言，隨美國國庫債券孳息率回落，當疫情在亞洲已大致受控，流動性狀況料可重返常態，並有助修復部份價格錯位的情況。