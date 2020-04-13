【新冠肺炎】特朗普好友　紐約地產商受感染去世

據美聯社4月12日報道，紐約房地產開發商、不動產投資公司Crown Acquisitions創始人斯坦利•切拉（Stanley Chera）於11日因患新冠肺炎（COVID-19）去世，終年78歲，他生前曾是美國總統特朗普（Donald Trump）好友並向其捐贈過40多萬美元的競選資金。

報道稱，房地產雜誌《The Real Deal》最早報道了斯坦利•切拉去世的消息，此後有一名來自白宮的匿名官員證實了該消息並且提供了一些關於這名房產商和總統特朗普關係方面的細節。

報道指出，總統特朗普在3月29日召開的白宮新聞發佈會上，首次談到了關於他朋友們的事情，他稱有些朋友的病情令他感到「難以置信」，這其中有一位年輕稍長、體重偏大且性格堅強的朋友前幾天去了醫院並且後來便陷入昏迷，而這位朋友得的病並不是流感，這「十分可怕」。

美國《紐約時報》4月10日則發表了一篇措辭較為嚴厲的評論文章，作者弗蘭克•布魯尼（Frank Bruni）在文中批評總統特朗普抗疫不力並且在疫情面前缺乏同理心，此外他還表示很多人的死未來可能會讓特朗普考慮些「收視率以外的事情」，但也許永遠不會。

另據美國約翰斯•霍普金斯大學公布的統計數據顯示，截至目前美國累計確診新冠肺炎病例數為557,571例，其中22,108例死亡。