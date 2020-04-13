【持續更新】道指跌逾300點　Netflix料受惠疫情　納指尾段倒升

美股復活節假期後復市個別發展，雖然多個產油國已達成每日約1000萬桶的減產協議，但減幅較市場預期的1200萬至1500萬桶為少；投資者觀望企業本周起陸續公布季度業績，福特汽車（Ford）撤回今年業績指引，美銀證券將全球最大重型機器生產商卡特披勒（Caterpillar）的投資評級由「中性」下調至「跑輸大市」，聯邦快遞、通用電氣及星巴克等以疫情不確定性為由，撤回早前的業績預測，道指一度下跌逾600點。

【04:15】美股個別發展 道指跌逾300點

美國疫情出現穩定跡象，紐約、新澤西、康涅狄格州等6個州宣布合作，將組建特別小組研究重啟經濟、重開學校等措施。道瓊斯工業平均指數收巿報23390.77點，跌328.6點或1.39%；標準普爾500指數收報2761.63點，跌28.19點或1.01%；納斯達克指數收報8192.42點，倒升38.85點或0.48%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）收報650.95美元，升77.95美元或13.6%；市場預期居家隔離措施帶動串流服務需求上升，串流視頻商Netflix業務預料受惠，股價收報396.72美元，升26.00美元或7.01%，創52周盤中新高；卡勒彼勒股價急挫8.69%，是表現最差的道指成分股

美國聯邦儲備局副主席克拉里達表示，新型冠狀病毒引起的肺炎疫情不會令美國經濟陷入毀滅性的通縮，聯儲局會有應對及權力採取更多行動。他認為，疫情下需求受到非常不利的影響，但並不是通縮，聯儲局有令經濟避免通縮的工具。

【00:16】美股跌幅收窄

美股跌幅收窄，道瓊斯工業平均指數最新報23356.1點，跌363.27點或1.53%；標準普爾500指數報2753.51點，跌36.31點或1.30%；納斯達克指數報8126.57點，跌27點或0.33%。

高盛認為，在空前的政策支持下，加上趨平的疫情曲線，大幅降低了市場和美國經濟所面臨的風險，如果在經濟復工復產之後，美國不出現第二波疫情，股市就不大可能再創新低。

【23:11】道指跌600點

道指一度跌600點或2.6%，最新報跌569點或2.4%，最新報23149點；標指跌2.2%，報2727點；納指跌1.2%，報8052點

【23:02】道指維持逾500點跌幅

道指曾失守23200點，低見23156點，最新報23201點，點518點或2.2%，標普最新報2732點，跌56點或2%，納指最新報8065點，跌88點或1.1%。

【22:44】道指跌逾500點

美股跌幅持續擴大，道指跌逾500點，跌穿23300點，最新報23212點，跌506點或2.1%，標指最新報2733點，跌56點或2%，納指最新報8070點，跌83點或1%。

【22:08】油價重拾升勢 金價向下

油價再次轉強，紐約期油每桶最新報23.52美元，升3.3%，布蘭特期油每桶最新報31.71美元，升0.73%。

金價疲弱，紐約期金每盎司最新報1,738.8美元，跌14美元或0.8%；現貨金最新報1,688.88美元，跌7.77美元或0.5%。

【21:57】道指跌幅擴大至300點

道指跌幅擴大，最新23387點，跌331點或1.4%，標普最新報2755點，跌32點或1.2%，納指最新報8101點，跌52點或0.6%。

【21:40】金融股疲弱 油受表現平平

美國運通跌4.3%，卡特彼勒跌5.8%，可口可樂跌1.4%﹑高盛跌1%﹑摩根大通跌2.4%。

產油國達成減產協議，油股反應平平，雪佛龍升0.8%﹑埃克森美孚跌0.3%。

【21:33】美股三大指數早段下跌

美股三大指數早段承接亞太區股跌勢，道指跌135點或0.6%，最新報23584點，標普最新報2773點，跌17點或0.53%，納指最新報8119點，跌33點或0.5%。

【21:10】美股三大指數期貨跌幅收窄

美國三大指數期貨跌幅收窄，道指期貨最新報23546點，跌71點或0.3%，標普期貨最新報2772點，跌7點或0.3%，納指期貨最新報8206點，跌21點或0.3%。

【18:50】道指期貨跌幅收窄至238點

美國三大指數期貨跌幅收窄，道指期貨最新報23380點，跌238點或1%，標普期貨最新報2752點，跌27點或1%，納指期貨最新報8160點，跌67點或0.8%。

【17:27】金價回落 布油轉升為跌

金價回落，紐約期金每盎司最新報1,740美元，跌12.4美元或0.71%，現貨金每盎司最新報1,691.21美元，跌5.44美元或0.32%。

油價方面，紐約期油升幅收窄，最新報23.14美元，升1.67%；布蘭特期油更轉升為跌，最新報31.3美元，跌0.6%。

【17:22】美匯指數仍處於100以下

美匯指數跌幅收窄，最新報99.42，跌0.1%。美元兌多種主要貨幣轉弱，美元兌日圓最新報108，跌0.43%，英鎊兌美元最新報1.2509，升0.43%。澳元兌美元最新報0.6345，跌0.06%，歐元兌美元最新報1.0932，跌0.05%。

【16:54】美三大指數下跌

美國三大指數期貨均向下，道指期貨最新報23268點，跌349點或1.5%，標普期貨最新報2738點，跌41點或1.5%，納指期貨跌112點或1.4%，最新報8115點。