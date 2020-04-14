新冠肺炎推升避險情緒　金價突破1720美元　創逾七年新高

全球各國因為防控新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎），實施寬鬆的貨幣政策，這被認為有可能推高通脹，因此買入黃金被視為一種安全的保值手段。

周一（4月13日）紐市盤中，金價大漲，現貨黃金一度飆升逾2%，創2012年12月以來新高至每安士1,724.11美元，因驚慌失措的投資者擔心新冠疫情對全球經濟和美國企業盈利的打擊，紛紛入手黃金避險。

截至紐市收盤，COMEX 6月黃金期貨收漲0.5%，報每安士1,761.40美元，創2012年10月份以來主力合約收盤新高，盤後觸及2012年10月以來最高水平的每安士1,772.8美元。

國際金價大漲會推高黃金飾品價格。圖為，顧客在金店裏挑選金戒指。（Getty）

世界黃金協會最新數據顯示，2020年一季度，全球黃金ETF及類似產品資金淨流入合計230億美元，這也是史上最高的以美元絕對值衡量的季度資產管理規模增幅，同時，持倉增長了298噸。

安信證券統計了13只在美國上市的黃金ETP 產品（場內交易產品，包含最大的2只黃金信託SPDR 和IShare）資金流向，數據顯示，從2020年3月中下旬開始，資金大幅流入。截至4月12日，4月以來資金淨流入共25億美元。值得注意的是，從全球最大黃金ETF—SPDR的持倉變動來看，自3月20日的低點以來，已經增持接近100噸黃金，如此大幅度的加倉行為也創下了近年來的紀錄。

世界黃金協會表示，市場不確定性及全球利率下行後降低了黃金持倉成本，近期驅動黃金投資需求的因素或將持續。低利率對金價存在正面影響，並且低利率環境也是額外增持黃金的好機會，後市黃金或表現強勁。

不過，有分析指出，美國紐約州、新澤西州、加州、華盛頓州和俄勒岡州等都在計劃重新開放經濟活動，解除因新冠肺炎導致的部分封鎖措施。若美國經濟回暖，市場避險情緒或遭到打壓，對黃金不利。