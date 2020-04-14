神州優車正與潛在投資者　洽售神州租車股權

日前有報道指出，吉利汽車（0175）母公司吉利集團，有意收購陸正耀任董事長的神州租車（0699），惟吉利集團副總裁楊學良已否認。神州租車大股東﹑於內地新三板掛牌的神州優車（深圳﹕838006）發公告，指出目前正與潛在投資者接洽，惟相關事項仍處於初步商談階段，尚未確定任何對手方且並未協商具體條款，事項仍存有較大不確定性。

神州優車進一步指出，為保護投資者利益，保證公平信息披露，董事會對報道內容非常重視，對報道中涉及事項進行認真核查，指出管理未就上述傳聞報道接受過任媒體訪問，並授權發布任何信息；又指出公司目前正與潛在投資者接洽，惟相關事項尚處於初步商談階段，尚未確定任何對手且並未協商具體條款。若此事項後續有任何實質性進展，會及時履行信息披露義務。

同樣由陸正耀任董事長﹑於美國上市的瑞幸咖啡，在本月2日指出去年賬目有造假，觸發股價於當日曾大跌逾8成。翌日在香港掛牌的神州租車亦曾挫72%，其後停牌。神州租車於公告指出，並無參與瑞幸咖啡任何商業交易，強調致力益建立並維持有效的風險管理及內部控制制度。

陸正耀持股被斬倉

至於上周四（9日）神州租車發出公告，指出在4月3日神州優車旗下的優車科技，其持有的2.11%神州租車股權，應若干神州優車貸款人要求據相關融資協議條款於市場上出售。公告內亦指出，神州優車正就其在公司餘下股權與多方持續討論，目前該等討論目前尚處於初始階段，且並未協商具體條款。