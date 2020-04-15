【持續更新】恒指全日跌290點　曾失24100點

憧憬疫情緩和，經濟活動可望較快重回正軌，美股造好，其中道指升558點，直逼24000關，個股亞馬遜更是破頂。另邊廂，港股夜期收報24508點，升100點，高水73點。

美股造好，反彈至近24500點的港股，今日﹙15日﹚又能否再下一城？

【16:24】恒指全日跌290點

港股今日曾跌逾300點，失守24100點，收市報24145點，跌290點；國指收市報9724點，跌122點，成交額為1,120.7億元。

騰訊（0700）無升跌，收市報395元，阿里（9988）升0.5%，收市報197.9元，美團（3690）升0.1%，收市報97.85元。

銀行股方面，滙控（0005）跌2.1%，收市報40.6元；渣打（2888）跌3.9%，收市報40.85元，恒生（0011）跌1.2%，收市報137.1元。

中資券商股低收，中信建投（6066）跌3.4%，收市報6.75元，信證（6030）收市報14.72元，跌1.9%，海通（6837）收市報7.1元，收市報2.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升1.8%，收市報42.6元，長汽（2333）跌0.8%，收市報4.96元。

【15:00】內地股市收市整體報跌

上證收市跌16點，報2811點，跌0.57%，深成報10417點，跌58點，滬深跌28點，報3797點，創業板指數報1977點，跌7點。

【14:14】恒指午後跌幅擴大

恒指午後跌幅擴大，最新報24287點，跌148點；國指最新報9788點，跌58點。

【14:12】日股低收 跌107點

日本股市低收，日經指數收市報19531點，跌107點或0.6%，台灣加權指數收市報10447點，升114點或1.1%，澳洲ASX 200指數收市報5466點，跌21點或0.4%。

【12:29】美三大指數期貨回落

美國三大指數向下，道指期貨跌95點或0.4%，最新報23784點，標普期貨最新報2831點，跌11點或0.4%，納指期貨最新報8668點，跌24點或0.3%。

【12:03】恒指中午跌22點

恒指中午收市報24412點，跌22點；國指中午收市報9838點，跌8點，成交額為589.4億元。

科技股今日仍為投資者焦點，騰訊（0700）曾收復400元大關，中午收市報398.8元，升1%，阿里（9988）重上200元，中午收市報200.6元，升1.8%，美團（3690）升1.7%，中午收市報99.45元，小米（1810）升3.1%，中午收市報10.5元。

滙控（0005）跌0.2%，中午收市報41.35元，渣打（2888）跌1.8%，中午收市報41.75元，東亞（0023）跌0.7%，中午收市報17.04元。

手機設備股上揚，舜宇（2382）升3.5%，中午收市報113.8元，瑞聲（2018）升1.3%。

中資券商股方面，中信（6030）跌0.5%，中午收市報14.92元，中信建投（6066）跌2.4%，中午收市報6.82元，中國銀河（6881）無升跌，中午收市報3.95元，廣發（1776）跌0.6%，中午收市報8.6元。

水泥股方面，潤泥（1313）跌0.9%，海螺（0914）跌1.4%。

內房股下挫，融創（1918）跌4.6%，潤地（1109）跌2.1%，龍湖（0960）跌5.4%。

平安好醫生（1833）今早曾高見94元，市值曾高見1,002.3億元，中午收市報93.25元，升3.3%。

【11:41】上證半日跌4點 創業板挑戰2000點

內地股市走勢個別，上證中午收市報2823點，跌4點，深成中午收市報10510點，升34點，滬深300指數中午收市報3815點，跌10點，創業板指數中午收市報1999點，升13點。

【11:06】恒指轉升為跌

港股轉升為跌，恒指最新報24389點，跌45點，國指最新報9821點，跌25點。

美團（3690）曾重上100元，最新報99.75元，升2%。

【10:17】江西銀行續急瀉

江西銀行（1916）繼上日收插16%後，今日再大冧，現價瀉7.53%，報3.19元，創上市新低。

【10:05】新經濟股回暖 平安好醫生、阿里健康破頂

亞馬遜破頂，本港新經濟股表現亦不遜色。騰訊控股﹙0700﹚一度重上400元大關，現報399.2元，升1.1%。阿里巴巴﹙9988﹚則企穩200元樓上，現報200.4元，升1.6%。

另外，平安好醫生﹙1833﹚升2.6%，報92.6元；阿里健康﹙0241﹚大升4.7%，報16.86元。兩股雙雙破頂！

【09:41】日股仍偏軟

日股仍偏軟，日經指數最新報19542點，跌96點或0.5%，台灣加權指數最新報10387點，升54點或0.5%，澳洲ASX 200指數最新報5437點，跌50點或0.9%。

【09:35】維達盈喜 早段飆4.48%

維達國際（3331）發正面盈利預告，預期截至今年3月底止，首季股東應佔溢利按年增65%，至3.77億元，同期經營溢利，預期按年增加約55%，至5.27億元。

公司解釋，利潤正面發展主要由於木漿價格低走及產品組合持續優化所致。

維達開市價20.5港元，升4.48%，現報20.3元，升3.47%。

【09:34】傳龍湖遭第二大股東減持 挫逾6%

龍湖（0960）傳遭到第二大股東蔡奎配股減持，今早股價明顯受壓，最新報37.55元，跌6.1%。

【09:29】內地股市早段走勢各異

內地股市今日走勢各異，上證低開不足1點，最新報2826點，跌0.6%，深成最新報10468點，低開7點，滬深低開4點，最新報3820點，創業板指數最新報1991點，高開6點。

【09:22】恒指高開64點

港股承美股升勢而高開，恒指最新報24499，高開64點；國指最新報9860點，高開13點。

騰訊（0700）重上400元大關，高開1.4%，最新報400.6元，滙控（0005）則低開0.4%，最新報41.3元，友邦（1299）跌0.4%，最新報71.6元。

比亞迪（1211）擬分拆旗下半導體業務，帶動今早股價上揚，高開5.6%，最新報44.2元。

金價延續上日升勢，利好金礦股表現，招金（1818）高開0.8%，最新報8.49元，中國黃金（2099）高開1.8%，最新報4.61元。

【09:13】日股早段偏軟

日經225指數跌77點或0.4%，報19560點。