中行擬斥百億人民幣　設中銀金融租賃公司

中國銀行（3988）擬出資100億元人民幣，投資設立控股子公司中銀金融租賃有限公司。該行發公告指，近日收到《中國銀保監會關於籌建中銀金融租賃有限公司的批覆》，已獲同意設立中銀金融租賃。

中銀金融租賃的註冊資本擬為108億元人民幣，註冊地為重慶，中國銀行持股比例為92.59%。中銀金融租賃經營範圍包括融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟諮詢；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。以上事項最終以有關監管機構批覆為準。

中銀金融租賃將依照相關法律法規以及監管部門的監管要求設立治理架構，作為中國銀行所屬一級控股子公司管理。

中國銀行指，本次投資的資金來源為該行自有資金。本次投資是該行為落實新一期發展戰略部署、滿足客戶多樣化金融服務需求的重要舉措。設立金融租賃公司符合行業發展趨勢，也符合該行自身業務發展需要，有利於提升該行的綜合金融服務水平，增強該行服務實體經濟的能力。

公告又指，中銀金融租賃籌建工作完成後，還需取得有關監管機構關於開業的批准。