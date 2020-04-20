中小企百分百擔保特惠貸款接受申請　滙豐中銀已向按證交客戶申請

中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」今日起接受申請。中銀香港（2388）表示，該行設立特別通道，加快辦理有關申請，並已成功將部分個案報送香港按證保險有限公司審理，預計首批客戶最快可在短期內陸續提款，以解客戶燃眉之急。

該行表示，積極籌備百分百擔保特惠貸款計劃，通過調配資源，組織行業客戶專隊，主動聯繫現有客戶、行業商會、協會，設立行業查詢專線，解答客戶在申請方面的疑問 ，並已為客戶進行預先登記。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，滙豐今日已向香港按證保險公司提交了首批「百分百擔保特惠貸款」客戶申請。截至上星期，該行收到了逾3,000個客戶查詢，而逾千間中小企客戶現已正準備遞交申請，涵蓋多個行業，例如：貿易、零售、製造、服務、建築工程等。於接受計劃的首天，該行「百分百擔保特惠貸款」服務專線亦接獲大量查詢。

恒生（0011）指出，自推出有關計劃以來，已有逾2,000個客戶表示有興趣申請，並會將調撥資源及善用數碼科技，務求盡快批出中小企申請。

該行指出今天正式推出網上申請專頁，企業客戶可透過網上渠道申請中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」﹑九成及八成信貸擔保產品及上載所需文件，以簡化申請流程，加快紓緩中小企的迫切需要。