【持續更新】紐油彈近30%　美股升逾2%　Facebook投資印度漲5%

國際油價反彈，歐美股市普遍上揚，道指早段揚逾400點。

【00:04】美股午市升逾2%

美股三大指數在中午時段普遍造好，道指升468.79點或2.04%，報23487.67點；納指報8463.01點，升199.78點，升幅2.42%；標普500指數報2794.12點，升57.56點，升幅2.1%。

【22:33】神州租車澄清第二批股份收購尚未完成

神州租車（0699）澄清，儘管第一批股份收購已完成，第二批股份收購的交割受限於若干條件，今日為止，公司已獲獲Amber Gem及神州優車告知，第二批股份收購尚未完成。公司指，將於適當時候就第二批股份收購的完成另發公告。

神州租車今日升4.6%，收報2.28元。

【22:20】國際油價反彈 紐油反彈近30%

國際油價反彈，紐油6月期貨大幅反彈29%，報每桶14.9美元；布油亦升一成，企穩21美元以上。

【21:32】油價企穩 道指開市升400點

油價企穩，美股三大指數上揚，道指開市漲約400點，納指及標指曾升逾2%，現升幅收窄至1.9及1.8%。

科技股普遍反彈，蘋果、微軟、谷歌均升逾2%，亞馬遜升1.8%，Facebook斥資57億美元投資印度首富旗下移動通信公司，開市大升逾5%。

另外，Tesla彈逾3%，迪士尼升1.5%，Nike升1.6%。

【19:22】油價暫時喘定

油價回升，6月紐約期油每桶最新報11.6美元，升0.3%；布蘭特期油最新報19.33美元，無升跌。

金價上揚，紐約期金每盎司最新報1,720.7美元，升2%；現貨金最新報1,702.13美元，升0.9%。

【19:01】道指期貨維持逾200點升幅

美國三大指數期貨上揚，道指期貨最新報23172點，升243點或1.1%，標普期貨最新報2763點，升31點或1.2%，納指期貨最新報8525點，升94點或1.1%。

【18:57】歐洲股市升幅收窄

歐洲股市升幅收窄，英國富時指數最新報5717點，升76點或1.4%，德國DAX指數最新報10330點，升80點或0.8%，法國CAC指數最新報4374點，升16點或0.4%，意大利MIB指數最新報16650點，升199點或1.2%，西班牙IBEX指數最新報6667點，升32點或0.5%。

【16:00】布油跌勢未止挫近1成

油價仍處弱勢，6月紐約期油每桶最新報11.5美元，跌0.6%；布蘭特期油最新報17.44美元，跌9.8%。

【15:54】美股期貨升幅擴大

美三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報23135點，升206點或0.9%，標普期貨最新報2757點，升25點或0.9%，納指期貨升79點或0.9%，最新報8511點。

英國富時指數最新報5688點，升47點或0.8%，德國DAX指數最新報10355點，升106點，升1%，法國CAC指數最新報4374點，升16點或0.4%。意大利MIB指數最新報16623點，升172點或1.1%，西班牙IBEX指數最新報6678點，升43點或0.7%。