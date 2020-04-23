【持續更新】油價大漲3成　帶動道指升350點　亞馬遜重上2400美元

油價反彈，帶動亞太區股市普遍上揚，其中日本股市更升近300點。歐洲股市承接亞股升勢，早段上揚。

【22:39】道指升幅擴大至350點

紐油升幅擴大至30%，刺激道指升逾350點，重上23800點關。納指及標指分別漲1.5%及1.4%。

【22:18】Markit：美國4月製造業及服務業活動持續急跌

疫情嚴重打擊美國製造業及服務業，金融服務供應商Markit公布，美國4月製造業採購經理指數初值跌至36.9，為2009年3月以來最低，低過市場預期；同月服務業採購經理指數初值跌至27，同創新低。

【21:40】紐油大幅反彈26%

紐油期貨升近26%，每桶報17.36美元。布油升逾8%，每桶報22.02美元。

【21:33】道指早段升150點

美股開市向上，道指升150點或0.7%；納指升50點或0.6%；標指升20點或0.7%。

亞馬遜升近2%，重越2400美元關；蘋果公司及微軟股價持平；Facebook投資印度，昨升逾6%後，今再升約1%。

其他成份股方面，Visa升近1%、Mastercard升1%、波音升1%。

【21:00】美上周新申領失業救濟人數443萬人

美國勞工部公布截至今年4月18日止，當周首次申請失業救濟人數為442.7萬人，按周減少81萬人，市場預期為450萬人。

美國上周首次申領軟業救濟人數4周均值為578.65萬人，按周增加28萬人。

截至4月11日止當周，美國續領失業救濟人數為1,597.6萬人，按周增406.4萬人。

【20:15】歐洲股市未見起色

歐洲股市仍在拉鋸，英國富時指數最新報5764點，跌6點或0.1%，德國DAX指數最新報10381點，跌33點或0.3%，法國CAC指數最新報4420點，升9點或0.2%，西班牙IBEX指數最新報6735點，升15點或0.2%，意大利MIB指數最新報16844點，升79點或0.5%。

【20:11】美三大指數期貨偏軟

美三大指數期貨偏軟，道指期貨最新報23283點，跌72點或0.3%，標普期貨最新報2786點，跌1點或0.1%，納指期貨最新後8636點，跌1點。

【18:19】油價續反彈 金價上揚

油價持續反彈，紐約期油每桶最新報15.67美元，升13.7%；布蘭特期油最新報22.21美元，升9%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,747.1美元，升0.5%，現貨金最新報1,726.5美元，升0.7%。

【16:32】歐洲股市疲弱 英德股市轉跌

歐洲股市轉弱，英國富時指數最新報5759點，跌11點或0.2%，德國DAX指數最新報10356點，跌58點或0.6%，法國CAC指數最新報4415點，升3點或0.1%，西班牙IBEX指數最新報6738點，升18點或0.3%，意大利MIB指數最新報16861點，升96點或0.6%。

【15:16】美三大指數期貨造好

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升81點或0.4%，最新報23437點，標普期貨最新報2799點，升11點或0.4%，納指期貨最新後8661點，升23點或0.3%。

英國富時指數最新報5775點，升4點或0.1%，德國DAX指數最新報10429點，升14點或0.1%，法國CAC指數最新報4450點，升38點或0.9%，西班牙IBEX指數最新報6774點，升54點，意大利MIB指數最新報16908點，升143點或0.9%。