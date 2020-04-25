印度反對中國情緒升温　對中國投資審查嚴格

印度計劃審查來自鄰國的外商直接投資，中國企業擔心這將影響他們的項目、延誤他們在亞洲最賺錢的投資市場之一中的併購交易。

據路透中文網報道，這些更加嚴格的規定並不令人驚訝，因為其他國家在新冠病毒（COVID-19）疫情期間也在提防本國公司資產遭到賤賣，但這些規定適用於來自與印度接壤的那些國家的投資，這就有些令人不解了。

由於印度政府宣布封城後，公共交通全面中斷，無數人不得不徒步返鄉。（AP）

中國在印投資 逾260億美元

與巴基斯坦、孟加拉國、緬甸、尼泊爾和不丹等印度鄰國不同，中國在印度有大量投資。

布魯金斯學會（Brookings Institution）在3月份表示，中國企業在印度的現有投資和計劃投資總額超過260億美元，而這個世界第二多人口大國正在成為從汽車到數字技術等眾多行業的重要市場。

中國的長城汽車及上汽集團旗下的MG名爵都已在印度投入大量資金，中國科技業巨擘騰訊及阿里巴巴也為印度數碼支付企業Paytm、在線食品雜貨商BigBasket、及打車軟件巨頭Ola提供了成長助力。

印度的新規是為了阻止在新冠疫情期間的「投機性」收購，但政府消息人士表示，新規也適用於創建投資(greenfield investment)。中國稱這些新規有「歧視」性質。

印度L&L Partners法律事務所合夥人Vaibhav Kakkar指出，一些中國投資者已經「停下腳步」，等待新規內容更加明朗。

商界︰國內有充足資本可以提供

新規定管轄的是與印度有陸地邊界國家的實體。這類外商直接投資現在需要政府批准，這就是說不能通過所謂的自動路徑；而且路透此前報道，新規也適用於來自香港的投資。

這項政策可能惡化兩國之間的關係，並使印度國內在疫情爆發之前就已發酵的反華情緒進一步升温。

企業經常要對抗消費者認為中國商品質量不高的看法，新冠疫情在全球蔓延之後，這種看法愈發加深。Swadeshi Jagran Manch(SJM)的Ashwani Mahajan對這項投資規定表示歡迎，稱國內創業公司不應依賴任何中國資金，因為國內有充足的資本可以提供。SJM是一家與印度執政黨接近的印度民族主義組織。

「我們甚至有更多理由反對中國，目前存在一種反對中國的普遍情緒，此外我們一直說，中國商品質量不佳，」Mahajan說。

聯邦智庫Niti Aayog的執行長Amitabh Kant為審查投資一事辯護，並否認這是在針對中國。他在CNBC第18電視頻道說︰「我們從未說過要限制中國投資。他們一直是印度初創企業的重要參與者。」

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