按證公司2019年稅後溢利增長1.5倍　73%按保新貸款用於二手物業

香港金融管理局發表按揭證券公司2019年財務業績摘要，綜合除稅後溢利為3.17億元，按年增長1.5倍；股東資金回報率為2.1%，按年增長1.2個百分點；截至2019年底資本充足率為30.2%，按年增加3.4個百分點。董事局建議不派發股息。

期內，按揭保險計劃新取用貸款額為333億元，按年增長2.5%；當中73%的新取用貸款（以貸款額計）用於二手市場物業，顯示該計劃對於在二手市場置業的人士相當重要；另外，中小企融資擔保計劃在八成信貸擔保產品下，2019年共批出2,734宗申請，涉及的總貸款額約138億元，分別按年增加60%及89%。「八成信貸擔保產品」於2012年5月推出以來，91%受惠借款企業為僱員數目少於50人的中小型企業。至於2019年12月16日推出「九成信貸擔保產品」，截至2019年12月底，短短兩周多已批出19宗申請，涉及的總貸款額約3,900萬元。

年金計劃保單批出數目大減六成

至於香港年金計劃期內一共批出2,188張保單，按年減少六成，總保費金額約16億元，按年少逾四成，平均每張保單保費金額為74.5萬元；而安老按揭計劃共批出676宗申請，平均物業價值為620萬元，而平均每月年金為17,700元。

按揭證券公司期內購入總值18.77億元的貸款資產，按年勁增5.5倍。截至2019年底，貸款組合的未償還本金餘額為69億元，按年減少7.8%。

另外，期內發行共177億元總額企業債券，其中按揭證券公司發行總額12億港元的30年債券，以推廣定息逆按揭業務和發展本地債券市場。截至2019年底，未贖回債券為397億元。