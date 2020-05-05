【美股教室】初嘗美股有疑難？　專家親授買賣貼士　掃除五大誤區

美國股市由2009年起進入史上最長牛市，今年首季道指連番破頂，一度高見29568點，氣勢如虹。然而，過去港人參與度不高，只能望梅輕嘆。豈料，新冠肺炎全球肆虐，拖累美股不足一個月內，由歷史高位急速回落逾兩成！

美股罕見短時間內如此大調整，標普500指數市盈率（PE）由去年第四季21.2倍，下降至今年第一季的17.4倍，優質股估值變得相對吸引，不少人開始「心動」想買美股，尤其是一眾錯過「順風車」、又未敢高追買入的投資者。不過，投資美股與投資港股始終不同，專家為大家講解有甚麼需要注意的地方！

美國股市有不少優質股供選擇，例如「FAANG」。﹙資料圖片﹚

美國股市三大指數分別是道瓊工業平均指數﹙道指﹚、標準普爾500指數﹙標指﹚及納斯達克100指數﹙納指﹚。道指是歷史最悠長的美股指數，創立超過100年，雖然名稱寫有「工業」，但今日30隻成份股中，大部分已與重工業不再有關，較著名的重工業股份包括飛機製造商的波音，同時亦有科技股如蘋果、微軟等。

至於標準普爾500指數，雖然未及道指歷史悠久，但指數包含的公司更多，除了有道指成份股之外，亦包括納指的強勢科技股，加上是採用市值加權，並非道指的股價加權，更能反映成份股在股市上的實際影響力。而納斯達克100指數的歷史只有不足40年，指數主要追蹤100隻最大型的本地及國際非金融類股份，當中大部分屬於科技股，例如「FAANG」（Facebook，Apple，Amazon，Netflix，Google）。

香港德美利證券行政總裁梁偉基（Gary）教路，投資者可以利用盤前盤後交易，捕捉買賣時機。（黃寶瑩攝）

美股另一特點是，市場參與者眾，每日成交額固然是天文數字。以最近交投極度活躍的Tesla為例，4月27日單日成交額高達160億美元，相當於逾1,200億港元，超過一般每日港股主板成交金額！倘香港投資者未曾接觸過美股，或者會有不少疑問和誤解，例如以為佣金貴、入場費高，倒不如看看已入行近30年的香港德美利證券行政總裁梁偉基（Gary）如何解說。

貼士一、善用盤前盤後時段 捕買賣先機

有別於港股的競價時段，美股市場設有長達近10小時的「盤前盤後」交易時段，分別為美國夏令時間04:00至9:30及16:00至20:00。梁偉基教路，由於一些公司業績或國家經濟數據，均在正式交易時間以外公布，故此投資者可以利用盤前盤後交易，快一步於市場作出部署。

他舉例說，國際商業機器（IBM）4月20日盤後公布業績，翌日盤前交易早段已見沽壓，但正式開盤後股價進一步向下，「若然在盤前出貨，價錢比盤中更好」。不過，梁偉基提醒投資者，盤前盤後的成交量較低，波動性亦較大。

如果投資者有意買入美國國債但又無從入手，便可考慮一些國債ETF，例如TLT。（路透社）

貼士二、美國ETF、期權充裕 利善用工具對沖

美國的ETF、期權市場十分發達，相反香港相關市場參與度較低。梁偉基認為，本港期權市場供應少，只有大約60隻股票提供相關交易，相反美股接近所有股票可以進行期權交易，而且可以透過長倉（Long）及短倉（Short）操作更具彈性，讓投資者可以對沖風險。

除了期權交易選擇豐富，美股更有不少ETF，即交易所買賣基金，ETF種類涵蓋板塊、商品、指數，甚至有正向、逆向、槓桿等多元選擇。例如近期油價波動，不少人對原油ETF感興趣，便有為人熟知的美國石油指數基金（USO），以及具兩倍槓桿的ProShares二倍做多彭博原油ETF（UCO）；又或者投資者認為避險情緒高漲，想買入美國國債但無從入手，亦有一些美國國債ETF，例如iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond（TLT），主力追蹤美國20年期國債。

梁偉基認為，香港較少人參與ETF、期權市場，很大機會是與投資者教育不足有關。

德美利證券認為最重要是提供怎麼樣的交易平台，以及如何教導客戶使用平台「搵到錢」。（黃寶瑩攝）

貼士三、減買賣成本 不能只看佣金

近年證券交易平台競爭激烈，部分佣金收費低至零，面對本地及中資券商低價搶客，但德美利證券每筆訂單佣金收費仍然維持6.95美元，「不為所動」。梁偉基直言，公司從不相信打價格戰，過去亦是最遲宣布減價的券商，皆因他認為，對投資者而言，佣金不是最大問題，最重要是提供怎麼樣的交易平台，以及如何教導客戶使用平台。「能夠令客戶賺錢，6.95美元算得上什麼？好多客戶不會計較那少少佣金。」

梁更提到，見過有些交易非常頻繁的客戶，都沒有「轉會」去免佣的行家，因為公司的交易平台能夠幫助他，梁更笑言「真係想攞個果籃送畀佢」。

除了佣金收費考慮，買賣美股也要看保障。一般而言，如果證券商是美國合法註冊的證券經紀商，已屬於證券投資者保障公司（SIPC）的一員，相比無須強制加入SIPC的本地或中資券商，客戶買美股較受保障。梁偉基指出，德美利是美國合法註冊的證券經紀商，意味假如公司有何不測而倒閉，旗下每位客戶可獲得最高50萬美元的保障，相當於最高390萬港元，高於香港證監會要求本地註冊券商最高的50萬元賠償上限。