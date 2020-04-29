TVB委黎瑞剛親信許濤為主席　李寶安為副主席　4月29日生效

撰文：張偉倫
最後更新日期：
電視廣播（TVB）（ 0511）宣布委任從明日（29日），委任許執行董事許濤為主席，並於同日調任為非執行董事，執行董事兼行政總裁李寶安，獲委任為董事局副主席。
公司又指出副主席兼非執行董事黎瑞剛，不再擔任董事局副主席，仍留任非執行董事。
公司指出，許濤會繼續擔任董事局轄下行政委員會﹑提名委員會及投資委員會成員。
公司又指出副主席兼非執行董事黎瑞剛，不再擔任董事局副主席，仍留任非執行董事。
公司指出，許濤會繼續擔任董事局轄下行政委員會﹑提名委員會及投資委員會成員。
許濤為華人文化集團執董
據公司公告指出，許濤為華人文化集團首席運營官及執行董事。Young Lion Holdings Limited（YLH）﹑Young Lion Acquisition Co. Limited（YLA）及邵氏兄弟的董事。公司指出，華人文化﹑YLH﹑YLA及邵氏兄弟均為公司主要股東。
許濤亦為邵氏兄弟控股（0953）非執行董事。TVB持有邵氏兄弟控股11.98%。
許濤每年可收取26萬元董事袍金﹑擔任行政委員會成員15萬元酬金，擔任提名委員會成員5.5萬元酬金﹑擔任投資委員會成員酬金為5.5萬元。他在截至2020年12月底兼可收取主席袍30萬元。