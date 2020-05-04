【持續更新】美股收巿前扭轉跌勢回升　納指漲逾1%　航空股下挫

中美貿易戰再次成為投資者關注焦點，觸發亞太區股市昨日普遍低收，加上油價再度下跌，拖累歐洲股市早段低開。

【04:10】道指收巿前扭轉跌勢微升26點

美股周一（4日）在收巿前約個半小時扭轉跌勢回升，原油與科技股領漲。投資者關注中美就新型冠狀病毒疫情的爭拗會否演變成貿易戰，以及對企業的影響，道瓊斯工業平均指數早段曾跌逾360點；「股神」巴菲特上周六在投資旗艦巴郡年度股東大會上透露已沽清所持有的全部4隻航空股，包括達美、西南、聯合及美國航空，消息令航空股普遍受壓下跌。道瓊斯工業平均指數收報23749.76點，微升26點或0.11%；納斯達克指數收報8710.71點，升105.77點或1.23%；標準普爾500指數收報2842.74點，升12.03點或0.42%。

受油價上升推動，原油板塊普遍收高，埃克森美孚升4%，是表現最佳的道指成分股，雪佛龍亦反彈2.2%；大型科技股造好，微軟收報178.84美元，升2.45%，蘋果、亞馬遜與Facebook亦升逾1%；30隻道指成分股當中17隻下跌，軍火商雷神收報58.85美元，跌3.70%，是表現最差的道指成分股，飛機製造商波音收報131.46美元，跌1.43%。

【01:32】道指報23513.03點

道指數報23513.03點，跌210.66點或0.89%；納指報8613.05點，升8.1點或0.09%；標普500指數報2815.54點，跌15.17點或0.54%。

【00:25】歐洲股市偏軟

歐洲股市普遍偏軟，中美在疫情下關係緊張，引發投資者憂慮，令股市受壓。法國CAC指數收報4378.23點，跌193.95點或4.24%。德國DAX指數收報10466.8點，下跌394.84點或3.64%。英國富時100指數收報5753.78點，下跌9.28點或0.16%。

【00:05】道指報23543.93點

道指數報23543.93點，跌179.76點或0.76%；納指報8659.72點，升54.77點或0.64%；標普500指數報2823.32點，跌7.39點或0.26%。

【23:00】三大指數個別發展

道瓊斯指數報23476點，跌1%；納斯達克綜合指數報8621點，升0.2%；標普500指數報2813點點，跌0.6%。

【22:40】夜期一度轉漲 其後倒跌

恒指夜期曾經轉漲，一度升52點，高見23425點。最新報23354點，跌19點，低水260點，成交1.5萬張。

【22:10】6月期油突拉升 漲至20美元水平

6月WTI原油期貨由跌轉升，升幅更擴至2.4%，高見20.55美元/桶；9月期油報25.94美元/桶；12月期油報28.87美元/桶。

【21:57】納指轉漲 收復8600點

美股開市後跌幅逐步收窄，納指率先「翻綠」轉漲，曾高見8610點。Facebook升0.3%；Google母企跌0.8%；Netflix升1%；Amazon升1.3%；Apple好淡爭持，微跌0.1%。

【21:45】Tesla逆市炒上 飆高約4%

Tesla盤中升幅突擴大，急升4%，高見733美元；另一熱炒股Zoom亦炒高2.3%，最高見143.9美元。

【21:40】巴郡首季勁蝕 股價再挫逾3%

巴郡首季虧損近500億美元，並預期新冠肺炎疫情或對次季近所有業務產生不利影響。巴郡A股跌3%；巴郡B股跌3.2%。

【21:30】美三大指數再挫0.6%至1%

美股三大指數上周連跌兩日，累挫近千點，今日繼續低開。

道瓊斯指數報23470點，跌1.1%；納斯達克綜合指數報8546點，跌0.7%；標普500指數報2806點，跌0.8%

航空股盤前已見跌勢，開盤後跌幅加劇，美國航空跌13.4%，西南航空跌9.2%，聯合航空盤前跌13.3%，達美航空盤前跌14.3%。

【20:08】歐洲股市跌勢加劇

歐洲股市跌勢加劇，英國富時指數最新報5751點，跌11點或0.2%，德國DAX指數最新報10484點，跌377點或3.5%，法國CAC指數最新報4393點，跌178點或3.9%，西班牙IBEX指數最新報6741點，跌181點或2.6%，意大利MIB指數最新報17154點，跌535點或3%。

【19:23】美三大指期貨跌幅擴大

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨跌273點或1.2%，最新報23346點，標普期貨最新報2796點，跌24點或0.9%，納指期貨最新報8641點，跌76點或0.9%。

美國航空盤前跌11.4%，西南航空盤前跌6.5%，聯合航空盤前跌10%，達美航空盤前跌6.9%。

【17:35】期指低水357點

期指夜市最新報23281點，跌116點，較現貨低水357點。

【16:05】美國航空股急瀉

「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）早前確認已經沽清美國四大航空公司。美國航空盤前跌8.9%，達美航空跌11.7%，西南航空跌8%，美國聯合航空跌11.76%。

【16:05】6月紐油跌6.3%

油價下跌，6月紐約期油每桶最新報18.54美元，跌6.3%；布蘭特期油最新報25.93美元，跌1.9%。

金價上揚，紐約期金每盎司最新報1,715.2美元，升0.84%；現貨金每盎司最新報1,703.2美元，升0.16%。

【16:02】美三大指數期貨下跌

美國三大指數期貨向下，道指期貨跌189點或0.8%，最新報23429點，標普期貨最新報2801點，跌20點或0.7%，納指期貨最新報8663點，跌55點或0.6%。

歐洲股市普遍向下，英國富時指數最新報5761點，跌1點或0.02%，德國DAX指數最新報10547點，跌313點或2.9%，法國CAC指數最新報4417點，跌154點或3.4%，意大利MIB指數最新報17279點，跌410點或2.3%，西班牙IBEX指數最新報6749點，跌173點或2.5%。