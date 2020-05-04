長和旗下電訊業務首季收益25億歐元　按年跌4%

長和（0001）旗下CKHGT公布截至今年3月底止營運數據，期內收益為24.99億元（歐元‧下同），按年跌4%，按季跌10%。毛利為17.63億元，按年升1%，按季則跌4%。

CKGHT又指出，位於英國業務收益為5.7億元，按年跌3%；毛利為3.56億元，按年跌2%，活躍客戶下跌1%至995.2萬戶，活躍合約客戶為724.3萬戶，按年升4%。

意大利業務方面，收益為11.1億元，按年跌6%，毛利為8.27億元，按年升1%。活躍用客為2,065.2萬戶，按年跌12%，活躍客戶合約為947.4萬戶，按年跌7%。

CKHGT指出歐洲電訊業務客戶流失率大幅下降，以及話音及數據用量增加，可是卻被漫遊貢獻減少而部份抵銷。業務集中於維持網絡及客戶服務質素，並保障員工安全。

在今年3月及4月暫停營業的若干國家零售分店已重開，於業務暫停時大部份銷售額轉移至網站及流動手機程式。

英國奧地利押後頻譜拍賣

公司又指出，受到新冠肺炎疫情影響，英國及奧地利在今年第2季的頻譜拍賣已押後至進一步通知。瑞典計劃在今年11月進行頻譜拍賣。

公司指出，會在英國加快推出5G網絡，意大利業務方面，今年會專注於在羅馬﹑米蘭﹑那波利及博洛尼亞發展5G網絡，愛爾蘭於2020年推出5G服務，包括FWA。

此外有關CKH Networks的重組目標在今年6月完成，CKH Networks由今年7月起營業，及提供初步業績/指引，並會在明年3月提供2020年財政年度備考業績。