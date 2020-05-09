【子非魚專欄】「遺產執行人」強行賣樓爆物業紛爭一招避家族撕裂

遺產爭拗不限於富豪圈，近日筆者公司接到一宗另類爭產個案——父親過身後遺下一層物業予四姐弟，由於疫情下難賣出好價，三兄弟都同意寧願出租；但長女卻「霸王硬上弓」堅持出售，兄弟們遂找筆者求救。

上月家庭會議當日，三兄弟拒絕家姐出售物業建議後，家姐卻突然出示遺囑，指雖然物業業權由四名子女平分，但自己是遺產執行人（Executor），有權賣樓，並解釋急於套現是因為近排生意非常差，需要現金周轉，望弟弟能夠見諒。

弟弟遂拋出另一建議，問長女可否將物業先轉按或加按套現，毋須一定要賣樓；惟她指出詢問過銀行，得悉遺產物業未完成「轉名」手續前不能申請按揭，刻下有迫切資金需要，難長時間等待。

「執行人」處理遺產權力大

三兄弟不知如何是好，心急如焚求教筆者。遺憾地，筆者必須告訴他們，如果長女真的是遺產執行人，法律上她的確有權操作先人遺產，甚至變賣物業。其他受益人如不滿執行人的處理方法，只能循民事起訴。

三兄弟也有權利用《遺囑認證及遺產管理條例》第33條向法庭申請撤換遺囑執行人，惟長女也是受益人之一，本身就有權要求賣樓分錢，所以未必構成撤換執行人條件。筆者建議他們回購家姐權益，避免資產流失，但他們手頭上未有太多現金，亦不能申請按揭，難實行這個方案。

而事實上兄弟們最擔心的，是長女以「賤價」把遺產「賣」給自己丈夫，從而令兄弟所分得資金縮水。但這是過份憂慮，因上述《條例》第55條可杜絕執行人及其關係人士購買所執行的遺產，除非長女暗地這樣做然後逃之夭夭，這個則無可避免。

若然長女以「賤賣」將物業賣給街外人，其餘受益人同樣可循民事起訴。惟即使勝訴後，三兄弟是不能取回業權，因為長女是代表已故父親行事，下手業主業權受法律保障，銀行亦受理按揭；反而可以向長女取回物業不合理售價與當時市價之間的落差損失。不過，民事訴訟律師費昂貴，也不一定必贏。

事實上，為避免上述遺產紛爭出現，若果父母年事已高，又有遺產要分配給後人的話，筆者建議應在有生之年盡快完成物業「轉名」手續，平分業權，避免家庭成員因不滿遺產執行人處理方法而導致家族撕裂，甚至對簿公堂。

長者提早「轉名」 避爭產劫數

不過有人擔心提早「轉名」交易或牽涉印花稅成本，反而待身後才由後人繼承遺產則毋須繳付。其實有一招可以避免家族衝突之餘，同時間亦能慳印花稅，就是幫物業「加名」。

「加名」印花稅以物業轉讓的比份計算，譬如以長命契形式加名，如加一個人名便是物業價值的二份之一、兩個人名便是三份之二，如此類推。若果物業價值400萬元，加一個人名以200萬元計印花稅，涉及的印花稅項只是100元。長命契的好處是任何一位業主過身後，物業業權便會自動轉給其他業主，毋須進行遺產承辦，繼承人也可以馬上重新申請按揭套現。

至於年事已高的父母可否委託律師樓做遺產執行人，而不是任命後人，從而可以作出獨立公正的決定？理論上可以，但由於處理遺產案件時間長，律師費昂貴，除非遺產涉及很多物業，否則要考慮是否值得。

最後一點補充，遺囑除了要寫明資產如何分配外，也應該要寫清楚執行人權限，例如正式「轉名」前不能變賣物業，以保障受益人。雖然就算加入這項條款，執行人依然有權賣樓，但受益人進行民事訴訟的話勝算高，打官司取證時間也短得多。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

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