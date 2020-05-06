【美股】美國4月流失逾2000萬職位　道收跌218點

昨晚美股早段持續漲高，惟尾段「散水」升幅收窄，三大指數期貨在亞洲時段再漲逾0.5%。至於歐洲股市開市漲跌不一。

【04:10】道收跌218點

各國陸續推出疫情解封措施，帶動美股早段上升。美國總統特朗普及後表示，對中國是否履行貿易協議感懷疑，投資者憂慮增加，拖累道指尾段下跌。道指收跌218點或0.91%，報23664點；標普收報2848點，跌20點或0.7%；納指就45點或0,51%，收報8854點。

【03:00】歐洲股市回吐

英國富時100指數收報5853點，升0.07%或4點；德國DAX指數收報10606點，跌1.15%或123點；法國CAC指數收報4433點，跌1.11%或49點。

【00:20】道指由升轉跌

道指最新跌54點或0.23%，報23830點，標普升1點或0.06%，最新報2869點，納指升93點或1.06%，最新報8902點。

【22:50】納指衝頂 創日內新高

納指早段一度回落至8819點，最新升110點或1.2%，高見8920點。

【22:43】道指再度轉漲 三大指數齊升

道指最新升49點或0.2%，報23932點，標普升10點或0.38%，最新報2879點，納指升106點或1.2%，最新報8915點。

【22:34】美國原油產量連續5周減少 創去年7月以來新低。

6月WTI原油期貨短線走上，一度重返24美元/桶。

【22:26】德國6月初討論推經濟刺激措施

德國總理默克爾表示，病例數據顯示疫情已在一定程度上受控，下階段將有更多人群解除隔離。她又指，德國需要推出經濟刺激計劃，將於6月初討論。

德國DAX指數最新跌0.7%，報10653點。

【21:55】道指率先轉跌 夜期低水逾200點

道指跌30點或0.1%，最新報23854點，標普升1.84點或0.07%，最新報2870點，納指升64點或0.7%，最新報8974點。

恒指夜期最新報23912點，跌141點，低水225點。

【21:42】Beyond Meat勁升逾一成

人造肉公司Beyond Meat首季業績勝預期，盈利為180萬美元，去年同期虧損660萬美元。收入按年增長1.4倍，至9,710萬美元勝預期，惟創5季度以來最低的增幅。

Beyond Meat最新升12%，報112.28美元。

【21:38】Uber計劃裁員 股價微跌

Uber宣布計劃裁員3,700人，佔員工總數14%，股價最新跌1.2%，報27.72美元。

【21:35】中概股繼續向好 蔚來升一成

阿里巴巴美股升1.5%，報198美元；京東升1.5%，報43.8美元；拼多多升1.1%，報49.25美元；蔚來汽車急漲一成，最高見3.665美元。

【21:30】美股續上揚 道指漲逾百點

美國三大指數高開，道指升162點或0.6%，最新報24045點，標普升19點或0.67%，最新報2888點，納指升60點或0.7%，最新報8969點。

【20:56】道指期貨維持升逾百點

美國三大指數在ADP公布4月就業調查數據後維持升勢，道指期貨最新報23876點，升115點或0.5%2標普期貨最新報2872點，升14點或0.5%，納指期貨最新報8978點，升54點或0.6%。

【20:26】ADP﹕美國4月流失逾2000萬個職位

美國4月流失了逾2,000萬個職位。據調查機構ADP最新公布的數據顯示，失業人數增加2,023.6萬人，為有紀錄以來最大的跌幅，為已較原來失業人士增加2,100萬人的預料為佳。

其中服務業﹑酒店﹑貿易﹑運輸﹑公用事業及建造業，為失業的重災區。

ADP的聯席主管Ahu Yildirmaz指出，美國4月流失的職位數目，已較大蕭條時期所流失的職位超過1倍。

【15:53】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升134點或0.6%，最新報23895點，標普期貨升16點或0.6%，最新報2874點，納指期貨升54點或0.6%，最新報8979點。

【15:49】英股轉升 法德股市牛皮

英國富時指數最新報5860點，升10點或0.2%，德國DAX指數最新報10693點，跌35點或0.3%，法國CAC指數最新報4468點，跌14點或0.3%，西班牙IBEX指數最新報6695點，跌52點或0.8%，意大利MIB指數最新報17358點，升28點或0.2%。

【15:05】歐股跌幅擴大 英國富時轉跌

英國富時100指數跌0.03%；德國DAX指數跌0.3%；法國CAC指數挫0.4%；意大利富時指數跌0.5%；歐洲斯托克50指數跌0.3%。

【15:00】歐股個別走 英國富時跑贏

歐洲主要股指開盤漲跌不一，歐洲斯托克50指數跌0.05%，德國DAX指數跌0.07%，英國富時100指數漲0.18%。