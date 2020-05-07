長和系下周舉行股東會　有意出席股東須先在網上登記

近日多間本港上市公司舉行年度股東大會，可是在新冠肺炎疫情，及政府實施限聚令等條件下，上市公司在舉行股東大會時另有安排。長和系旗下多間上市公司，會在下周舉行股東周年大會，將限制出席的股東人數，有意出席的股東需於限期前先在網上登記，獲確認後方可到場出席股東大會。

長和（0001）﹑長江基建（1038）﹑電能實業（0006）﹑港燈電力（2638）及長江生命科技（0775），會在下周舉行股東大會，其中長實﹑長和及長江生命科技的股東會網上登記，將於本周六（9日）中午12時截止，電能及港燈的股東會網上登記，則在本周五（8日）晚上9時截止。

若未能親身出席的股東，屆時可透過即時網上廣播觀看股東大會程序；長江集團亦建議未能親身出席的股東，委任股東周年大會主席為代表，以行使投票權利。

有關安排詳情，請參考以下連結：

長江實業（網上登記出席截止時間：5月9日星期六中午12時）

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700546_c.pdf

長江和記（網上登記出席截止時間：5月9日星期六中午12時）

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700548_c.pdf

長江基建（網上登記出席截止時間：5月9日星期六中午12時）

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700552_c.pdf

電能實業（網上登記出席截止時間：5月8日星期五晚上9時前）

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700296_c.pdf

港燈電力投資: （網上登記出席截止時間：5月8日星期五晚上9時前）

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700291_c.pdf

長江生命科技（網上登記出席截止時間：5月9日星期六中午12時）

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0507/2020050700550_c.pdf

此外，為保障可能親身出席股東週年大會股東之健康安全，各公司當天將不會提供茶點或飲品招待，亦不會提供穿梭巴士服務，並會要求出席股東強制體溫篩檢/檢查、填交健康申報表及佩戴股東自備的外科口罩。

和記電訊股東大會出席人數限於50人

長和旗下和記電訊（0215）下週二（12日）在紅磡九龍海逸君綽酒店舉行股東周年大會。

公司指，考慮到目前新型冠狀病毒之情況，以及為保持適當社交距離及保障股東之健康及安全，加上禁止羣組聚集的修訂規例將於明日生效，有關股東周年大會須限制出席股東人數至50名。股東人數如超過50名，將不能獲招待。

公司鼓勵股東藉遞交代表委任表格委任股東周年大會主席為其代表，確保其投票權得以行使。

此外，本年的股東周年大會將不設茶點或飲品招待。