星展香港及華僑永亨銀行遭惠譽列負面觀察名單

惠譽公布，將星展香港列入評級負面觀察名單（RWN），長期發行人違約評級（IDR）列為「AA-」。惠譽亦將華僑永亨銀行列入評級負面觀察名單，將該銀行的IDR評為「AA-」

惠譽指，因應肺疫帶來經濟衰退後，銀行下行風險增加，該機構將以新加坡為基地的母公司星展銀行、華僑銀行的IDR列為「AA-」及其生存能力評級（Viability Rating）列為「aa-」。今次對星展香港、華僑永亨的評級，是跟隨這些情況而作出。

惠譽指，星展香港在支持母公司向大中華區擴展上擔當不可或缺的角色。且星展香港是星展集團最大的海外子公司，在亞洲擁有重要的財富管理樞紐地位。截至去年底，星展香港為集團貢獻了13%資產和15%利潤，香港對星展而言是第二大盈利貢獻的地區，故惠譽相信，星展集團有很大的傾向支持星展香港。若不支持星展香港，相信集團的聲譽將受到大損害。

惠譽又稱，華僑永亨銀行對母公司而言，在大中華區起着關鍵而不可或缺的角色，故將華僑永亨及母公司的IDR列為同等。目前華僑銀行的風險管理政策及相關系統已在華僑永亨銀行廣泛實施，惠譽認為，隨著中國繼續發展大灣區，華僑永亨銀行將對華僑銀行更加重要，截至去年底，華僑永亨銀行的合併資產約佔集團資產的10%，而銀行貢獻集團利潤約9%。