削ETF一級市場活動交易成本修例刊憲　許正宇：冀做起香港ETF市場

政府早前在《財政預算案》中公布寬免交易所買賣基金一級市場活動的股票買賣印花稅的新措施，今日在憲報刊登《2020年印花稅條例（修訂附表8）規例》（下稱「規例」），規例本月20日提交立法會省覽，並進行先訂立後審議程序，今年8月1日生效。

規例旨在修訂《印花稅條例》附表8，以寬免在分配及贖回在港上市交易所買賣基金單位的過程中，涉及交易所買賣基金莊家活動的股票買賣印花稅。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，交易所買賣基金市場的迅速增長為香港證券市場的發展帶來新機遇，新措施將會透過降低在港上市交易所買賣基金的交易成本，推動香港的交易所買賣基金市場的發展，並提升香港證券市場的深度和流動性，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。

許正宇樂見港交所致力推出進一步措施，降低在香港買賣交易所買賣基金的成本。（資料圖片）

他說，樂見港交所（0388）也致力推出進一步措施，以降低在香港買賣交易所買賣基金的成本，憑着雙方共同努力，有信心能吸引更多交易所買賣基金在香港市場上市，並把香港發展成為區內首選的交易所買賣基金樞紐。

ETF產品是投資市場趨勢

他今早出席電台節目時亦表示，國際投資市場被動型交易基金（ETF）會是國際大趨勢，通過多種股票綑綁一起的金融產品，甚至被動型追蹤指數基金，能予投資者做好風險管理的機會，在這背景下當局正做工夫，包括今日上述規例刊憲，若一切順利，冀8月1日生效，這是局方從政策層面希望能「做起」香港ETF市場。

對有經常參與交投人士認為香港股票印花稅高，能否減免，許表示，印花稅是整個市場基礎建設的一部分，是風險管理措施，認為市場上有許多對沖基金，相對高的交易成本能令到他們進場時有一定考慮。

港交所：歡迎政府修例措施

香港交易所市場主管姚嘉仁回應指，港交所歡迎政府今宣布寬免ETF市場莊家申購及贖回活動相關的股票買賣印花稅，相信該項重大新措施將進一步降低在港上市ETF的交易成本，港交所期待繼續與ETF投資者和業務夥伴合作，積極推動香港作為亞洲領先ETF市場的地位。

許正宇：可探討香港金融服務業輸出大灣區

對於人民銀行、銀保監等四部委昨日發布金融支持粵港澳大灣區建設意見，許正宇指，粵港澳大灣區目標是成為世界級的灣區，將國際三大灣區的最好元素都集於一體，目前粵港澳大灣區產業當中，服務業佔六成，他認為站於香港而言，可探討如何令香港的金融服務業可以輸出，更好服務大灣區，而令到大灣區服務業佔比提升。

至於立法會昨通過財政預算案撥款，許表示，派錢對市民是好事，透過市民消費等，對促進經濟有一定作用。被問目前是否適當時間放寬樓市辣招，許未有正面回應，僅表示會定時監察資產市場。