【持續更新】恒指低開高收　升137點　6月紐約期油升穿31美元

美股上周五高收，可是對今早港股並無帶來刺激作用，今早低開60點，不過科技股卻逆市上揚。

【16:13】恒指升137點

恒指低開高走，收市報23934點，升137點；國指最新報9726點，升51點，成交額為1,094.3億元。

科技股續上揚，美團（3690）再創新高占，收市報121.9元，升2.1%，阿里（9988）升3.1%，收市報203元，騰訊（0700）升0.4%，收市報423元，小米（1810）升0.7%，收市報12.04元。

金融股方面，升0.3%，收市報38.25元，友邦（1299）升0.1%，收市報68.3元，渣打（2888）收市報37元，跌0.2%。

地產股高收，長實（1113）升2.5%，收市報48.2元，新地（0016）升96.9元，信和（0083）跌0.6%，收市`市報10.32元。

【15:42】6月期油升穿31美元

6月紐約期油會在美國時間周二（19日）結算，以近期油價升勢，相信難再重現4月下旬出現負油價情況。紐約期油每桶最新報31.03美元，升5.4%；布蘭特期油每桶最新報33.72美元，升3.75%。

金價亦上揚，紐約期金每盎司最新報1,768.1美元，升0.7%；現貨金每盎司最新報1,761.16美元，升1%。

【15:35】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報2875點，跌6點或0.2%，深成收市報10921點，跌43點或0.4%，滬深收市報3922點，升10點或0.3%，創業板收市報2114點，跌9點或0.4%。

【15:21】港華燃氣升11% 大摩指或獲煤氣私有化

港華燃氣（1083）升近11%，報4.06元，成交額逾7,000萬元。大摩指，公司估值吸引，加上母企中華煤氣（0003）有可能提出私有化，將評級升至「增持」。

大摩指，煤氣早於2006年以每股4.18元收購港華燃氣45%股權時，曾表達整合兩間公司業務的意願。目前，港華燃氣較煤氣之間的折讓為2006年以來最高，私有化港華有助提升盈利。該行又把燃氣目標價調低22.4%至4.5元。

【15:15】閱文飆近14%

閱文集團﹙0772﹚午後升勢持續，盤中一度高見48.8元，最新報47.2元，升13.5%。

公司早前管理層大變動，騰訊系入住，亦透露探索免費閱讀模式。

【14:36】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍高收，日股收市報20133點，升96點或0.5%，澳洲ASX 200指數收市報5460點，升55點或1%，台灣加權指數收市報10740點，跌74點或0.7%，南韓KOSPI指數收市報1937點，升9點或0.5%。

【13:35】手松設備股向下 舜宇挫11%

據日本傳媒報道，台積電拒絕來自華為的7億美元急單，受到有關消息拖累，手機設備股跌勢加劇，舜宇（2382）跌11.4%，最新報108.5元，瑞聲（2382）跌7.4%，最新報39.5元，高偉（1415）跌3.8%，最新報2.29元，信利（0732）跌1.2%，最新報0.81元，比亞迪電子（0285）跌8.4%，最新報16.08元。

【12:46】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升275點或1.2%，最新報23795點；標普期貨最新報2879點，升33點或1.2%，納指期貨最新報9195點，升99點或1.1%。

【12:03】恒指半日升94點

恒指中午收市報23892點，升94點；國指最新報9709點，升35點，成交額為593億元。

中資電訊股造好，中移動（0941）升1.1%，中午收市報57.25元，將獲納入國指的聯通（0762）升2.5%，中午收市報4.87元，中電信（0728）升1.2%，中午收市報2.47。

油價彈升刺激油股上揚，中海油（0883）抽升6.1%，中午收市報8.93元，中石油（0857）升4.3%，中午收市報2.67元，中石化（0386）升2.8%，中午收市報3.62元。

科技股方面，騰訊（0700）升0.05%，中午收市報421.4元，阿里（9988）升2.6%，中午收市報202元，小米（1810）升2.3%，中午收市報12.24元，美團（3690）升1.3%，中午收市報120.9元。

【12:01】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日經指數最新報20137點，升100點或0.5%，澳洲ASX 200指數最新報5469點，升64點或1.2%，台灣加權指數最新報10801點，跌13點或0.1%，南韓KOSPI指數最新報1941點，升13點或0.7%。

【11:58】內地股市半日上揚

內地股市半日高收，上證中午收市報2885點，升17點或0.6%，深成中午收市報10994點，升29點或0.3%，滬深300中午收市報3938點，升25點或0.7%，創業板中午收市報2133點，升9點或0.4%。

【09:48】先施獲洽購 彈近13%

先施（0244）獲偉祿（1196）洽購，今早先施曾高見0.405元，最新報0.395元，升12.9%，成交額為734元，偉祿最新報4.52元，升0.44%。

【09:42】美團阿里小米上揚

恒指公司今日收市後公布，會否將採取同股不同權形式及第二上市掛牌的上市公司，納入恒指成份股，在檢討結果公布前夕，美團（3690）上揚，最新報121.4元，升1.7%，小米（1810）升2.8%，最新報12.3元，阿里（9988）升1.4%，最新報199.7元。

恒指最新報23851點，升54點；國指最新報9693點，升19點。

【09:31】上證高開4點

內地股市高開，上證高開4點，開市報2872點，最新報2871點；深成指高開4點，報10969點；創業板低開2點，最新報2114點。

【09:24】阿里逆市升近1%

港股今早跌60點或0.26%，報23736點；國指開市跌12點或0.12%，報9662點。

騰訊（0700）跌0.52%，報419元；滙控（0005）跌0.26%，報38元；友邦（1299）跌0.51%，最新報67.9元，中移動（0941）跌0.44%，報56.35元；阿里巴巴（9988）升0.71%，報198.3元。