滙豐Reward+引新功能　可即時兌換亞洲萬里通里數

滙豐表示，滙豐個人信用卡持卡人由即日起可於滙豐Reward+流動應用程式上免費將「獎賞錢」兌換為飛行里數。此外客戶亦可透過這個一站式「獎賞錢」兌換平台換領更多全新禮品、禮券及其他精彩優惠。

客戶只需在Reward+與個人的飛行里數賬戶連接一次，驗證後便可隨時將「獎賞錢」轉換為飛行里數。當中，連接至「亞洲萬里通」及兌換有關里數的程序會獲即時驗證及完成，客戶隨即可以利用相關里數換領機票。

滙豐卓越理財信用卡持卡人亦可透過Reward+申請將「獎賞錢」兌換至Executive Club英航會員俱樂部的Avios積分或新航獎勵計劃的里數，相關里數會於兩星期內誌入客戶的飛行常客計劃戶口。

客戶無需繳付300港元的飛行優惠計劃年費。客戶由明日（19日）至6月21日透過Reward+兌換「亞洲萬里通」里數，可享額外10%里數優惠，即$1「獎賞錢」可兌換 11「亞洲萬里通」里數。

該行亦將Reward+塑造成一站式的手機綜合獎賞換領平台，客戶毋須致電客戶服務熱線，即可兌換禮品和購物禮券。客戶於Reward+可享更豐富的禮品換領選項、換領後會獲發電郵通知等。滙豐信用卡持有人在「獎賞錢」e-Shop 換領禮品時，均享有年資折扣優惠，客戶的持卡年期愈長，所享折扣愈高。「獎賞錢」e-Shop 在明日至7月5日期間將提供優惠，客戶可以低至五折兌換購精選禮品。