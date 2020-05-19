【溫多娜手記】保險產品推出背後　有乜階段要經歷？

保險業發展蓬勃，產品多樣，但原來產品推出背後，都有設計團隊在多個環節上花盡心思，努力不懈的成果。

新創建集團（0659）的企業通訊網頁「新語世說」最新出文，就講解保險產品推出前經過的步驟。去年底正式加入集團的富通保險，由首席產品總監楊娟（Christine） 管理的產品開發部，團隊成員分別負責產品設計、定位策略、定價及項目管理等。

Christine直言：「客人的痛點是我們創意的來源！」團隊成員常留意身邊的人及事，不斷尋找人們各種「未被滿足的需要」，再經過討論，以同理心深入理解客戶面對的困難，設計出以人為本的產品。

舉例，團隊發現市面上的個人意外保險產品，通常只保障客戶某個人生階段，因而設計出一款可以陪伴客戶成長的產品，當受保人到指定年齡，保障範圍會自動調整，例如踏入暮年特設骨折保障及看護津貼等。又例如新冠肺炎疫情肆虐，團隊有感全球未來或會遭遇其他新型疫症，遂想到將被世衞列為「國際關注的突發公共衛生事件」之疾病，納入個人意外保險產品的保障範圍，讓保單長遠適用。

Christine仲話，做得保險產品設計，就要有冒險家精神，大膽假設，細心求證，而且一路行一路諗，因為比起有人站立思考，兩者的眼界好唔同咁話。