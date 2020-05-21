瑞幸咖啡復牌暴跌近四成　市值蒸發百億美元　面臨巨額索賠

中國企業瑞幸咖啡於5月20日在納斯達克市場復牌，開盤後暴跌約40%，其後跌幅一度達到45%至2.40美元，為一年前上市以來最低。截至收盤，瑞幸咖啡股價報2.82美元，跌35.76%，市值為7.1億美元，該股曾在1月最高上漲至51.38美元，市值最高一度超過120億美元。當前市值已蒸發超110億美元。

對於納斯達克通知瑞幸咖啡準備將其摘牌，該公司表示，計劃要求舉行聽證會，在聽證會召開前，將繼續在納斯達克上市。瑞幸咖啡董事長陸正耀則表示，納斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此個人深感失望和遺憾。他說，瑞幸如果退市，面臨的困難和壓力必將繼續加大，但不論怎樣，都會傾盡全力維持門店運營。

資產管理公司Quo Vadis Capital總裁佐里迪斯（John Zolidis）在向美國財經網站MarketWatch發出的評論中寫道，撇開欺詐不談，現有的數據表明，瑞幸咖啡從來都沒有過可行的商業模式。他認為，瑞幸咖啡增長過快，通過促銷活動獲得了客戶，卻沒有證明其經濟效益。

佐里迪斯表示，瑞幸關店將是失去資金渠道的結果，他對瑞幸咖啡剩下的門店不抱希望，預計其現金流將被關店、公司費用以及即將到來的訴訟所抵消。他又指，有極小的可能性是星巴克或其他公司將在瑞幸咖啡清盤以前突襲收購其資產。

瑞幸咖啡股價大跌，投資者急於在其退市前清倉離場。（瑞幸網站）

2020年截至目前為止，瑞幸咖啡股價已經累計下跌90%以上，相比之下同期標普500指數下跌9.5%。有分析認為，摘牌退市等來自資本市場的處罰只是一個開端，瑞幸或將面臨後果更為嚴重的處罰與鉅額賠償。

早前14家境外機構起訴瑞幸咖啡一案在香港特別行政區高等法院開庭審理。根據財新報道，Linden、Aurigin等14家基金作為瑞幸的債券持有人，提出訴訟要求瑞幸「不得轉移香港境內資產，不得以任何方式出售或處置在香港及中國內地的資產，不得轉移其通過2020年1月發行的可轉債所獲得的收益」，並尋求追回約1.557億美元的損失。據上海律師宋一欣分析，若以2020年初至今作為時間段計算，粗略估算，面臨集體訴訟的瑞幸將遭遇總計約112億美元賠償。

根據披露的文件，納斯達克做出摘牌的決定基於兩個理由：一是根據納斯達克上市規則5101，瑞幸咖啡在4月2日披露的虛假交易引發了公眾利益問題。二是根據納斯達克上市規則5250，針對虛假交易的相關商業模式，該公司過去未能公開披露重大的信息。

根據相關文件，上市公司退市將面臨一個複雜的過程：如果上市公司不認可退市決定，它可以向納斯達克聽證委員會提請上訴，這也就是瑞幸目前做出的選擇。之後，如果上市公司對聽證委員會決定表示不服，它可以向納斯達克上市和聽證審查委員會提起上訴。如果上市公司對納斯達克上市和聽證審查委員會的決定仍然表示不服，最終它可以上訴到納斯達克董事會。納斯達克最終的退市決定將報美國證券交易委員會（SEC）備案。

當以上程序均完成，上市公司仍必須從場內板塊退市後，除了進入破產程序的公司，大多數公司可以退到場外交易證券市場（OTC市場）上掛牌。