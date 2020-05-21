房利美房貸美計劃明年上市　籌2000億美元破全球紀錄

美國聯邦住房金融局（FHFA）宣布，在2008年遭美國政府接管的房貸機構—房利美及房貸美，計劃再次成為私人公司，最新會在明年上市，集資額高達2,000億美元，有機會成為全球歷來最大規模新股集資。

當局計劃要求兩家公司，最少保留2,400億美元資本，以防再次爆發危機時，要運用公帑向公司注資。

目前房利美及房貸美為超過一半的美國住宅按揭提供擔保，可是受到新冠肺炎疫情拖累，截至今年4月底，當地已有7%按揭申請延遲供款。

聯邦住房金融局局長卡拉巴里亞在今年4月初時，兩大房貸機構擁有足夠資金應付實施封城措施後12個星期需要，可是措施一旦延長，或需要尋求第二次拯救。

已向財政部償還貸款

翻查資料顯示，間公司曾經是股份制，在2008年金融海嘯中幾乎破產，要由美國政府接管，並注資1,870億美元（約1.46萬億港元）。雖然現時仍由政府管理，不過由於美國房地產市道復蘇，多年來已連本帶利還了2,500億美元（約1.95萬億港元）給財政部。

不過，在2016年FHFA的壓力測試中，模擬了經濟嚴重下行的話，兩間企業的財政狀況仍不足以支撐；需要注資490億至1,260億美元（約3,822億至9,828億港元），才能確保安全渡過下一波金融危機。