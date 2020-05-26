比特幣價格可破50萬美元？　高盛前對沖基金銷售主管有這樣解釋

前高盛對沖基金銷售主管、Real Vision行政總裁Raoul Pal認為無論美元未來走勢如何，比特幣的表現將超出預期，在宏觀經濟壓力下承擔其作為避險工具的作用。

據《Cryptoslate》報道，長期以來比特幣市場流傳一個說法：如果美元上漲，比特幣價格就會下跌，如同黃金價格通常在美元疲軟下會走高一樣。雖然新冠疫情重創全球經濟，美元大幅走高，但同時比特幣也一路飆升。

Raoul Pal撰文指出，隨著對美元的需求增加，美元將繼續走高。而反過來會拖累全球經濟增長，由於全球現金流下降導致加劇美元短缺、償付能力惡化，這甚至導致美元出現供應不足。對於美國人或持有美元資產的人來說似乎是件好事：美元回升意味著出國旅行和購買外國商品花費變少。

稱比特幣屬可信賴

Raoul Pal認為，這可能會導致法定貨幣系統的「崩塌」，迫使決策者們建立一個「非美元主導的貨幣體系。」認為比特幣是該系統的候選者。他說，比特幣是一個可信賴、可驗證、安全、集金融和會計系統合一的數字體系。它是整個交易體系媒介的未來，也是貨幣及其運營平台的未來。

Raoul Pal設想了另一種可能：由於聯儲局印發了數萬億美元刺激經濟，美元實際開始走低。但無論如何，比特幣表現將超出預期，作為規避工具對衝可能發生的通貨膨脹或者通貨緊縮。他指，比特幣是所有資產類別中最好的配置，從技術層面、基本面、資金流和管道而言。

Raoul Pal大膽猜測，比特幣未來將突破50萬美元。假設比特幣的供應量低於2,000萬枚硬幣，每枚超過50萬美元的總市值為10萬億美元。為了支持這個論點，他還引用了比特幣分析師 「PlanB 」的模型，準確度達到99.7%的R平方，預測比特幣在2020年至2025年的平均價格為28.8萬美元。